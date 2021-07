​Geld tekort? Apple komt met Apple Pay Later

Wil je boodschappen kopen, maar laat het einde van de maand langer op zich wachten dan je cashflow? Als je Apple-gebruiker bent, dan kun je binnenkort op de pof kopen. Tenminste, je ‘rekening’ loopt niet tot in het einde der tijden of tot hoe lang de barman je nog als een goede vriend ziet. Zie het meer als Apple’s antwoord op bijvoorbeeld Klarna.

Apple Pay Monthly

Volgens Bloomberg gaat Apple niet zelf de bank spelen, want het gaat hiervoor een partnerschap aan met Goldman Sachs. Het plan is om het voor elke Apple Pay-transactie mogelijk te maken om later te betalen. Dat is echter niet altijd gratis. Eigenlijk wordt het hierdoor weer meer creditcard-achtig dan voor veel mensen goed zou zijn. Je kunt namelijk Apple Pay Monthly Installments kiezen, waarbij je rente betaalt op je openstaande bedrag, maar daarvoor in ruil kun je er wel maanden over doen om terug te betalen.

Sterker nog, deze vorm van kredietverstrekking wordt toegezegd zonder dat er wordt gekeken of je wel financieel gezond bent. In ieder geval werkt het zo in Amerika. Of dat in Nederland hetzelfde gaat, dat is onbekend. Er klinkt alvast kritiek op de plannen van Apple, die overigens nog officieel door het bedrijf bekend moeten worden gemaakt. Het is immers weer een nieuwe manier voor mensen om zichzelf in de schulden te werken. Zeker in een land als de Verenigde Staten waar het veelal de standaard is om met creditcards te betalen, is dat risicovol.