China bouwt een supercomputer in de ruimte

Wanneer we er op aarde niet uitkomen, dan doen we het gewoon in de ruimte. Er zijn al vele plannen om energie uit de ruimte te halen, datacenters in de ruimte te bouwen en nu is China begonnen met het in elkaar zetten van zijn supercomputer in de ruimte.

Supercomputer in de ruimte

Het Chinese ADA Space onderneemt het plan, dat waarschijnlijk heel anders is dan je denkt. Het is niet een soort desktopcomputer die ergens in de ruimte zweeft. Het gaat om een heel netwerk van satellieten die allemaal AI-supercomputers bevatten. De eerste batch met satellieten is nu de lucht ingeschoten en uiteindelijk moet er een heel netwerk van 2.800 satellieten ontstaan.

ADA heeft nu 12 satellieten gelanceerd en in samenwerking met Zhijiang Laboratory en Neijang High-Tech Zone wil ADA Space met deze computers zorgen dat de data die de computers zelf verzamelen ook zelf worden verwerkt. Zo hoeven de computers niet weer iets anders te gebruiken om het werk te doen. Elke satelliet heeft een 8 miljard parameters tellend AI-model aan boord en er kunnen 744 tera operaties per seconde worden verricht. ADA Space zegt dat het netwerk samen 5 peta operaties per seconde kan doen. Uiteindelijk moeten het zelfs 1.000 peta operaties per seconde zijn al het hele netwerk online is.