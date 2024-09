Challenge: Volledig autonoom dwergtomaten telen zonder menselijke tussenkomst

In de kassen van Wageningen University & Research in Bleiswijk zijn vijf teams van over de hele wereld begonnen aan de volgende fase van de Autonomous Greenhouse Challenge. De opdracht? Volledig autonoom dwergtomaten telen zonder menselijke tussenkomst.

In de eerste fase van de competitie hebben de teams al hard gewerkt aan het ontwikkelen van geavanceerde algoritmes. Nu mogen ze die kennis in de praktijk toepassen in hun eigen stukje kas in Bleiswijk. Met behulp van sensoren en kunstmatige intelligentie regelen de teams nauwkeurig temperatuur, licht, vocht en CO2 om de beste groeiomstandigheden te creëren voor de tomatenplanten. En dat alles volledig geautomatiseerd en zo duurzaam mogelijk. Het uiteindelijke doel is om de hoogste netto profit te realiseren in een duurzame productie. Extra punten kunnen worden verdiend door de juiste beslissingen over de biologische bestrijding van plagen te nemen, gebaseerd op digitale informatie uit de kas. Het team met de meeste punten wordt uitgeroepen tot winnaar van de Autonomous Greenhouse Challenge 2024.

Toekomst van de tuinbouw

Of het nu gaat om de teelt van bloemen, groenten of fruit; de verwachting is dat autonome kassen in de toekomst een steeds grotere rol zullen spelen bij de productie. Hogere opbrengsten kunnen worden behaald met het gebruik van minder middelen zoals water en energie. In een tijd waarin duurzaamheid centraal staat, kunnen deze innovaties een groot verschil maken. Bovendien kan automatisering in de kassenteelt helpen om arbeidskosten te verlagen en personeelstekorten te ondervangen.