Dyson heeft een volledig werkend circulair landbouwsysteem

De landbouwsector is de afgelopen jaren in Nederland een flink discussiepunt geweest. De uitkoop van boeren in Nederland is inmiddels van start gegaan. Allemaal om de stikstofcrisis onder controle te krijgen. Al gaan we met ons kleine kikkerlandje globaal gezien niet zo heel verschil maken.

Maar er is nog een partij die volop bezig is met de landbouwsector. En een die wel impact kan en wil maken. Een bedrijf waarvan je het niet snel zou verwachten. Ook technologiebedrijf Dyson is al jaren bezig met landbouw en heeft inmiddels een volledig werkend circulair landbouwsysteem in de UK. En dan hebben we het over 36.000 hectare verspreid tussen Lincolnshire, Oxfordshire en Gloucestershire en Somerset.

Vraag je op straat of iemand Dyson kent, zullen velen het kennen van de handblazers in openbare ruimtes of van de eerste draadloze stofzuigers en wellicht de nieuwe Föhn. Maar het bedrijf is zo veel meer dan dat. Op uitnodiging van Dyson hebben we een bezoek kunnen brengen aan een aantal faciliteiten van Dyson in de UK. Van innovatie en robotica tot software en educatie. En natuurlijk ook Dyson Farming. Dit alles volgens de visie van founder James Dyson.

Dyson Farming

Maar eerst gaan we het hebben over landbouw, en hoe volgens Dyson de toekomst eruit gaat zien op gebied van agricultuur. Landbouw is namelijk geen kleinschalige industrie. Nee, efficiënte en hoogtechnologische landbouw houdt volgens Dyson de sleutel voor onze toekomst in handen. Duurzame voedselproductie en voedselzekerheid zijn van vitaal belang voor de gezondheid en de economie van een land. Terwijl er ook een echte kans is voor landbouw om een revolutie in technologie te stimuleren.

Dyson Farming is opgericht in 2012 en is een van de 5 grootste landbouwbedrijven in het Verenigd Koninkrijk. Het is een familiebedrijf, anders dan andere, gericht op langdurige investeringen in de Britse landbouw en het platteland. Duurzame voedselproductie, voedselzekerheid en het milieu zijn essentieel voor de gezondheid en economie van het VK, en James Dyson gelooft dat er een echte kans is voor technologie om een revolutie in de landbouw te bewerkstelligen.

Dyson Farming ontwikkelt nieuwe benaderingen voor efficiënte, hoogtechnologische landbouw en voedselproductie, in harmonie met de natuurlijke omgeving, en werkt nauw samen met Dyson, het technologiebedrijf, om een positief landbouwmodel voor de toekomst te creëren.

Met uitzondering van grondaankopen heeft Dyson Farming £130 miljoen geïnvesteerd in nieuwe technologie, apparatuur, infrastructuur, anaërobe vergistingsinstallaties en andere verbeteringen. Waaronder £5 miljoen aan drainage projecten en £1 miljoen per jaar gedurende een periode van vijf jaar aan bodemverbetering.

Dyson Farming teelt vandaag de dag al op grote schaal diverse gewassen, waaronder tarwe, gerst, aardappelen, uien en erwten. Het fokt ook schapen en runderen. En het bedrijf teelt Britse aardbeien buiten het hoofdseizoen in een nieuwe, ultramoderne kas.