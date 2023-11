Netflix Games review: de boer op met Farming Simulator

De gamefranchise Farming Simulator bestaat al vele jaren en dat hadden we in eerste instantie niet verwacht. Waarom zou je nou virtueel de boer uit willen hangen? Nou, omdat het enorm rustgevend blijkt te zijn. En sowieso zijn simulatiegames vaak erg tof, omdat je even in aanraking komt met iets heel anders. Farming Simulator is dat zeker.

In het spel krijg je de touwtjes in handen van je eigen virtuele boerderij. Je kunt gewassen verbouwen, vee houden en beheren wat er allemaal met de oogst gebeurt. Maar natuurlijk kun je ook rondrijden op allerhande boerderijvoertuigen, zoals de trekker (of tractor, afhankelijk van waar je vandaan komt).

Het mag in Nederland allemaal wat gevoelig liggen op dit moment, virtueel boeren is nog altijd volledig geaccepteerd en ook nog eens heel leuk om te doen. Geen rouwranden van de aarde onder je nagels, geen kleding die naar beesten ruikt, maar wel het plezier van het boerenleven en dan vooral de macht hebben over je eigen boerderij. Het voelt heel vrij, ook al is dit slechts een virtueel avontuur.

Farming Simulator 23

Farming Simulator 23 is nu op Netflix Games te vinden en het is niet zomaar een soort uitgekleed samenraapsel van allerlei eerdere Farming Simulators. Dit is echt de 23-versie en die is perfect aangepast voor mobiele telefoons. Het spel werkt als een trein: je krijgt veel keuze in verschillende dingen om te ontplooien en het ziet er ook nog vrij goed uit. Wel moet je er rekening mee houden dat de pc-versie nog altijd de koning is der Farming Simulators. Je klikt dan heel makkelijk overal naartoe omdat er makkelijker meer op een groot scherm kan.

Echter zijn we positief verrast over deze mobiele variant, je kunt alsnog heerlijk dat boerenleven induiken en soms voelt het zelfs een beetje als Animal Crossing, zij het met een wat stoerdere inslag. Zoals we gewend zijn van Netflix Games hoef je niet vanalles online te doen en het grote voordeel is ook dat er geen microtransacties zijn. Alles wat je doet betekent dat je ergens naartoe werkt en er is geen pay to win, alleen play to win.

Eigenlijk hoeven we maar een ding te zeggen over deze game en dat is dat je er meer dan 100 verschillende apparaten mee kunt bedienen en daarmee leer je oprecht meer over wat boeren zoal bezighoudt. Zelfs een levensloos lijkend veld is namelijk veel meer werk dan je denkt, helemaal als je net als ik blijkbaar niet helemaal gemaakt bent om allerlei apparaten aan tractoren te koppelen. Het mag de pret echter niet drukken. Het virtuele boerenleven is prachtig.

Je kunt het nu meemaken via Netflix Games.