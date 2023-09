Boeing verwacht een verdubbeling van de luchtvaartvloot

Ondanks dat veel Chinese bedrijven te kampen hebben met ‘Westers wantrouwen’ – Huawei is daar een goed voorbeeld van – groeit de economie in het land nog altijd als kool. Ook de welvaart zit behoorlijk in de lift en maakt een inhaalslag. Dat heeft ook gevolgen voor de luchtvaart in het Aziatische land, zo blijkt uit de 20-jaren verwachting van Boeing. Want van de ruim 42.500 nieuwe, deels extra, vliegtuigen die de wereldwijde luchtvaart de komende twintig jaar verwacht nodig te hebben, zijn er alleen al ruim 8.500 voor China bedoeld.

We gaan nóg meer vliegen!

Let wel, dit is dus wat Boeing becijferd heeft voor de totale luchtvaart. Niet alleen gebaseerd op hun eigen potentiële verkopen en leveringen. De vliegtuigfabrikant baseert deze forse groei op de economische groeiverwachtingen voor de komende jaren, het feit dat de luchtvaart in 2024 terug zal keren naar het niveau van voor de coronapandemie en de verwachting dat het aantal vluchten in ontwikkelende en (snel) groeiende economieën, zoals die van China en diverse andere Aziatische landen, met name ook flink gaat toenemen.

Sterker nog, Boeing verwacht dat de Aziatische landen (Asia-Pacific) verantwoordelijk zijn voor meer dan 40 procent van alle vluchten die wereldwijd uitgevoerd worden. Dat is dan ook de reden waarom Boeing voorspelt dat alleen al in China de komende 20 jaar meer dan 8.500 nieuwe toestellen nodig zijn.

Volgens Boeing zullen in 2042, wereldwijd, bijna 49.000 toestellen rondvliegen. Dat is bijna dubbel zoveel als dat er nu actief zijn. Het goede nieuws is dat de vliegtuigbouwer ook verwacht dat vrijwel alle nieuwe toestellen veel zuiniger zijn, en dus ook veel minder uitstoot genereren.