Apple medeoprichter Steve Wozniak stapt ook in de ruimtevaart

In het rijtje van stinkend rijke mannen die met een eigen raket de ruimte willen veroveren kunnen we er weer eentje toevoegen. De medeoprichter van Apple, Steve Wozniak – ‘The Woz’ voor intimi – heeft Privateer Space opgericht. In zijn eerste tweet over zijn ruimteambities spreekt hij over een nieuw ruimtevaartbedrijf dat anders is dan anderen.

The sky is no longer the limit Later deze week, tijdens een conferentie in Hawaï, belooft Wozniak meer details over Privateer Space te onthullen. Tot die tijd moeten het doen met een teaser video die Wozniak op Youtube plaatste. Daarin stelt hij dat de hemel geen grenzen meer heeft en dat het ruimtevaartbedrijf streeft naar samenwerking voor een betere volgende generatie van de mensheid. Opvallend is dat Wozniak juist op dat moment in de video ervoor kiest om Christa McAuliffe in beeld te brengen. Zij is de lerares die in 1986 samen met zes collega astronauten om het leven kwam bij de ramp met de Spaceshuttle Challenger.

Samen met andere ex-Apple werknemer Uiteraard is voor Wozniak een samenwerking met de eigenzinnige visionair Steve Jobs, wiens 10e sterfdag aanstaande is, geen optie meer. De medeoprichter van Privateer Space is overigens wel een voormalig Apple medewerker; Alex Fielding. Geen onbekende voor Wozniak, want de twee werkten eerder al samen voor de ontwikkeling van gps-tags met ‘Wheels of Zeus’ en het roboticabedrijf Ripcord Networks.