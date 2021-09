Apple-event op 14 september: nieuwe iPhones en Apple Watches

Zet het in je agenda: dinsdag 14 september is er weer een Apple-event. Traditioneel gezien is dat eigenlijk altijd in september: het ideale moment voor Apple om nieuwe gadgets aan te kondigen die de fans meteen kunnen kopen en anderen misschien met Kerstmis cadeau geven. Dit jaar verwachten we onder andere nieuwe iPhones en Apple Watches. Het is goed om te zien dat het Apple-event weer in september is, want vorig jaar was het eenmalig in oktober. Dat kwam vooral door de pandemie en het feit dat ook de productie van de producten hierdoor vertraging hadden. Nu lijkt Apple er wel helemaal klaar voor en zal het dinsdagavond om 19:00 uur Nederlandse tijd aankondigen wat er nu precies waar is van alle iPhone en Apple Watch-geruchten.

iPhone 13 Waar de Apple Watch naar alle waarschijnlijkheid qua uiterlijk juist verandert, geldt dat niet voor iPhone 13. De verwachte telefoon lijkt waarschijnlijk erg op zijn voorganger iPhone 12 en moet het vooral hebben van aanpassingen aan de binnenkant en de software. Zo kun je telefoon ook met mondkap veilig ontgrendelen, als de geruchten tenminste kloppen. Meestal kondigt Apple vier iPhones aan en de verwachting is dat de duurdere toestellen een hogere verversingssnelheid hebben: het scherm zou 120 keer per seconde kunnen worden ververst. Heel bijzonder is dat niet, want veel high end-telefoons hebben dit inmiddels, maar het is wel positief dat je straks een wat soepelere scroll-ervaring hebt. Ook voor gamen is zo’n hogere verversingssnelheid ideaal.

Betere groothoeklens Een ander punt waarop Apple zijn iPhone innoveert is fotografie. Het camera-eiland aan de achterzijde van het toestel is wat groter, omdat er meer lenzen zijn. Er is een ultragroothoeklens aanwezig en het toestel kan beter stabiliseren, waardoor je niet zulke schokkerige filmpjes maakt. Al die nieuwe mogelijkheden worden ondersteund door een grotere accu en een snellere processor. Uiteraard zijn dit allemaal nog geruchten, maar de kans is groot dat die wel kloppen. Wil je weten wat er voor Apple Watch aan zit te komen? Lees dan ons artikel met daarin de meest gehoorde Apple Watch-geruchten op een rijtje. Zo gaat die gadget qua uiterlijk wel wat veranderen en komen er mogelijk ook veel uitgebreidere medische opties aan. We zijn razend benieuwd wat daarvan waar is, maar gelukkig hoeven we niet meer lang te wachten om dat uit te vinden.