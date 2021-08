​Antistoffen als anticonceptie: vechten tegen spermacellen

Eigenlijk gebruiken we al jaren dezelfde anticonceptie: een condoom, de pil, het spiraal, de Nuvaring of de prikpil. Regelmatig poppen er weer geruchten op dat de ‘mannenpil’ er nu eindelijk komt -bedankt Bill Gates-, maar tot dusver zien we die niet in de apotheek liggen. Er is echter door de wetenschap een nieuwe anticonceptie ontdekt in de vorm van de antistoffen in je lijf. Het zou betekenen dat vrouwen een niet-hormonale manier kunnen gebruiken om zwangerschap te voorkomen.

Anticonceptie door hormonen Veel vrouwen zijn al van tiener af aan steeds onder invloed van hormonen: of het nu het Mirenaspiraal is, de Nuvaring of de anticonceptiepil. Je zou zelfs kunnen zeggen dat die vrouwen dus eigenlijk nooit hun natuurlijke zelf zijn -en in veel gevallen niet eens weten hoe het is zonder die hormonen-. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat vrouwen die de pil slikken vaak een lager energieniveau zeggen te hebben. Daar komt hopelijk binnenkort verandering in, want onderzoekers hebben ontdekt dat er bepaalde antistoffen zijn die zorgen dat de spermacel de eicel nooit bereikt. Antistoffen staan natuurlijk flink in de picture sinds we een strijd voeren tegen het coronavirus en dat heeft als groot bijkomend voordeel dat er dan ook andere vondsten worden gedaan. Onderzoekers hebben uitgevonden dat monoklonale antistoffen bewegend sperma bevechten. Monoklonale antistoffen zijn er om de ziekteverwekkers te bestrijden terwijl ze binnendringen. Ze worden vaak ingezet, bijvoorbeeld bij het coronavirus en kanker. Echter kunnen ze dus ook werken op spermacellen, die ook het lichaam proberen binnen te dringen.

Antistoffen tegen sperma Die speciale antistoffen worden wel aangepast, want ditmaal moeten ze niet de ziektekiemen uitschakelen, maar het natuurlijke sperma. Bij sommige vrouwen gebeurt dit al: die produceren uit zichzelf antistoffen tegen het sperma, waardoor onvruchtbaarheid optreedt. Onderzoekers willen de monoklonale antistoffen inzetten door ze te laten samenklonteren om het sperma, waardoor het niet meer door het slijm kan zwemmen. Dat werkt zelfs al in lage doseringen, zo is gebleken uit onderzoeken bij dieren en mensen. Onderzoekers denken dat het verstandig is om ofwel een ring te maken die in de vagina direct antistoffen afgeeft, of een soort folielaagje dat je in de vagina inbrengt om antistoffen te verspreiden. Hoewel het een geweldige vondst is, moet er nog flink onderzoek worden gedaan naar de manier waarop het middel wordt gebruikt. Het wordt dus waarschijnlijk niet morgen al geïntroduceerd, maar er zijn ongetwijfeld enorm veel mensen die interesse hebben in deze iets natuurlijkere vorm van anticonceptie.

