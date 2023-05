Amazon Prime Air komt nog niet echt van de grond

Vorig jaar beloofde Amazon dat ze dit jaar volop zouden beginnen met het leveren van pakketjes door de lucht, met drones. Er werd zelfs een speciale afdeling voor opgericht: Amazon Prime Air. Dit jaar wilde Amazon in totaal 10.000 leveringen door drones laten bezorgen. Nu, bijna vijf maanden later, lijkt die doelstelling nauwelijks nog haalbaar. Amazon Prime Air is actief op twee locaties, in Texas en California. Daar heeft de dienst tot nu toe dit jaar amper 100 drone powered leveringen uitgevoerd.

Weinig animo van klanten

Amazon Prime Air komt dus nog niet echt van de grond. Technisch werkt het. Dat bleek al uit eerdere pilots en tests. Waarom blijven het aantal leveringen dan achter bij de verwachtingen? CNBC nam een kijkje in Lockeford, California. Een van de regio’s waar Amazon Prime Air al actief is.

Uit navraag bij bedrijven in die regio blijkt dat het animo van consumenten om zich aan te melden voor ‘drone delivery’ (ver) achterblijft bij de verwachtingen. Amazon voorspelde duizenden aanmeldingen. In Lockeford zijn dat er nu, bijna een half jaar na de start, slechts enkele tientallen.

FAA-restricties

Daarnaast hebben ook de regels van de FAA, die de veiligheid in de lucht bewaken, voor het (laag) vliegen over bewoonde gebieden en wegen invloed op de snelheid waarmee Amazon Prime Air haar werkgebied kan uitbreiden. Kortom, de drones mogen simpelweg niet overal zomaar vliegen. En zonder FAA-goedkeuring, moeten ze aan de grond blijven.

Een andere reden waarom de FAA extra voorzichtig is met het verlenen van toestemming voor onbemande ‘pakket-drones’ heeft te maken met eerdere crashes. Zo stortte tijdens een test in Oregon in 2021 een Amazon Drone neer waardoor een bosbrand ontstond.