​Amazon ontwikkelt systeem om te stoppen met streepjescodes

Amazon denkt dat de wereld beter af is zonder streepjescodes. Zeker nu we kunstmatige intelligentie hebben die allerlei objecten kan identificeren (kijk bijvoorbeeld naar hoe Google Lens je zelfs kan vertellen wat voor merk het product is dat je voor je telefooncamera houdt), is het inderdaad de vraag of zo’n streepjescode echt nodig is. Amazon maakte een computer-algoritme om te kijken of die streepjescodes verleden tijd kunnen worden.

Het camerasysteem van Amazon is getraind door allerlei foto’s te leren kennen met daarop producten die je in het distributiecentrum kunt vinden. Zo kunnen de camera’s de producten in het voorbijgaan herkennen, in plaats van dat de robot het op moet pakken om te gaan zoeken naar die welbekende streepjescode. Amazon denkt dat dit veel efficiënter is en dat het zorgt dat pakketjes zo eerder naar de klant gaan. Het systeem wordt al gebruikt op veel plekken in Europa: Duitsland, Barcelona en Spanje bijvoorbeeld. De kans dat jij een pakketje krijgt van Amazon dat op die manier door het distributiecentrum is gegaan, is dus aanwezig.

Streepjescodes zijn erg handig voor de administratie en de identificatie van een bepaald product, maar tegenwoordig hebben we daar ook andere manieren voor. Amazon denkt dat we moeten stoppen met de streepjescode, omdat robots een product veel sneller kunnen identificeren dankzij slimme algoritmen dan dat het moet zoeken naar een streepjescodesticker of -print. Zeker als een product een wat vreemde vorm heeft, dan hebben de robots in het Amazon-distributiecentrum veel moeite om die streepjescode te vinden.

AI van Amazon

Amazon hoopt hiermee te zorgen dat er minder vaak verkeerde items naar klanten worden gestuurd, schrijft Cnet, al schijnt dat niet al te veel voor te komen. Het is wel een vervelend proces om te verhelpen wanneer het wel voorkomt. Het was in eerste instantie voor het algoritme moeilijk om bepaalde kleurverschillen waar te nemen: ironisch gezien juist tussen Echo Dots, maar dat komt omdat er op de verpakking een minuscule blauwe of grijze bol te zien zijn die de camera niet altijd even goed kon identificeren. Inmiddels is dat verholpen, maar het zal ongetwijfeld een reden kunnen zijn om de verpakkingen iets aan te passen. Het voordeel aan AI is dat het aldoende leert. Het had eerst een accuracy van 75 procent en nu schijnt hij al voor 99 procent accuraat te zijn.

Dus misschien straks toch afscheid nemen van die streepjescode, die we al decennia kennen. Het patent op de streepjescode werd toegekend op 7 oktober 1952. Het doel van deze streepjescode is om via een scanner de streepjes te scannen en op die manier te weten wat de ean-code van een product is. De ean-code is de unieke streepjescode die elk product heeft, bestaande uit letters en cijfers. Het voordeel van de streepjes is dat je op zijn kop nog steeds dezelfde data ziet. De streepjescode werd in de Verenigde Staten bedacht, maar pas op 26 juni 1974 werd voor het eerst een product met barcode gescand bij een kassa.