België krijgt zijn ‘eigen’ Amazon

Belgen die bij Amazon shoppen kunnen dat binnenkort doen op de ‘eigen’ lokale versie van de webshop. Amazon heeft deze week namelijk bekendgemaakt dat er gewerkt wordt aan een .be versie, met lokale producten en verkopers. Bedrijven kunnen zich vanaf nu al aanmelden om hun producten in Amazon.be te laten opnemen.

Niet meer afhankelijk van Amazom.fr, .nl of .de

Dit betekent dus dat Belgische Amazon shoppers straks niet meer afhankelijk zijn van de buurlanden. Op dit moment moeten ze daarvoor nog naar de Franse, Nederlandse of Duitse shops. Op zich valt dat, zeker voor België, prima te doen. Ik bedoel, het land is al opgedeeld in drie taalzones. Precies: Vlaams (Nederlands), Frans en Duits, maar dit ter zijde.

Op dit moment worden dus bedrijven en producten geworven voor Amazon.com.be. Overigens telt België al meer dan 1000 bedrijven die hun producten op Amazon aanbieden. En de webshop leverde 20 jaar geleden ook al het eerste online gekochte product af bij onze zuiderburen. Dat was de DVD – ja die kochten mensen toen nog – Training Day, een film met Ethan Hawke en Denzel Washington.

Om de levering van producten in België te verbeteren, opent Amazon nog dit jaar een distributiecentrum in de buurt van Antwerpen.