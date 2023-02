Airbus bezorgt over de staat van haar toestellen in Rusland

Door de oorlog in de Oekraïne mogen Westerse bedrijven al bijna een jaar niet meer handelen met Rusland. Veel bedrijven hebben zich dan ook al teruggetrokken uit het land. Dat geldt ook voor het onderhoud van Westerse producten, zoals de vliegtuigen van Airbus. Die vliegtuigfabrikant maakt zich nu echter wel zorgen over de gevolgen van de sancties op de veiligheid van de luchtvaart in Rusland, waar lokale luchtvaartmaatschappijen nog volop – en zelfs meer dan ooit – vliegen met de in het verleden aangeschafte kisten van Airbus.

Airbus mag niets meer leveren

Wat is het geval? Door de sancties worden onderdelen voor reparatie en het onderhoud van de Airbus toestellen in Rusland steeds schaarser. De fabrikant mag immers geen zaken meer doen met haar Russische klanten. De lokale luchtvaartmaatschappijen bedenken daarom creatieve, maar soms ook risicovolle, oplossingen om de toestellen toch zoveel mogelijk in de lucht te kunnen houden.

Zo worden steeds vaker toestellen die aan de grond staan, en nog niet in dienst genomen zijn, gebruikt als donor voor de reparatie van andere Airbus toestellen. Voor zover dat mogelijk is natuurlijk. Aeroflot, de nationale Russische luchtvaartmaatschappij, ‘oogst’ momenteel reserveonderdelen voor haar Airbus A350 vloot van een nieuwe, nog niet in gebruik zijnde, A350.