AI-toekomst schudt op zijn grondvesten met kelderende Big Tech-aandelen

Intel heeft vorige week een flinke schokgolf teweeggebracht in de techwereld: 15.000 mensen komen op straat te staan. Niet dat het het eerste bedrijf is die worstelt: Tesla en Google ging het al voor. Alle grootste techbedrijven van de wereld lijken het moeilijk te hebben en dat komt waarschijnlijk door AI.

Techbedrijven in het nauw

Fabrikanten van halfgeleiders, cloudcomputingbedrijven: techbedrijven ontkomen er niet aan. Intel zag met een daling van 27 procent zijn aandelen dieper kelderen dan het in tientallen jaren zag (op één eerder dieptepunt na). Waarom gaat het zo slecht met techbedrijven? Het komt onder andere omdat AI toch niet zo’n succes blijkt te zijn. Mensen gebruiken het wel, maar niet op de schaal die werd gehoopt. Bovendien hebben veel techbedrijven enorm veel geld geïnvesteerd, maar wordt er nog weinig geld mee verdiend. Amazon, Apple, Google, Tesla, Microsoft, Meta: ze verliezen allemaal geld op de beurs: in een paar dagen tijd maar liefst 800 miljard dollar.

Sommige mensen spreken zelfs over een AI-bubbel die aan het barsten is. Beleggingsfonds Elliott Management zegt tegen beleggers dat big tech momenteel in zeepbellenland verkeert en mede daarom worden techaandelen volop verkocht. De toekomst ziet er niet goed uit: hoewel er ook bedrijven zijn die juist een enorme vraag in AI zien, zoals Nvidia met zijn chips, blijkt dat AI toch een moeilijk verkoopbaar product is op het moment. De rijke Warren Buffet verkocht maandag ter waarde van 84 miljard dollar de helft van zijn Apple-aandelen. Waarom zei hij niet, maar we kunnen voorzichtig stellen dat dat best eens met die AI-bubbel te maken kan hebben. Helemaal op zichzelf staat het niet: de Amerikaanse economie heeft het in juli ook niet goed gedaan. Er is angst voor een recessie en katten in het nauw…

Intel just announced 15000 layoffs(15% of their total employees) as company is facing worst stock market crash in 50yrs. #recession pic.twitter.com/3O9aR5yPRh — Prakash – ప్రకాశ్ – प्रकाश (@saireddy95) August 2, 2024

AI-bubbel

Techbedrijven zijn heel groot en een paar procent eraf op de beurs staat meteen garant voor miljarden. Het zijn ook nog eens bekende bedrijven en veelal Amerikaanse bedrijven, waardoor je er sneller van hoort. Het is duidelijk dat ze iets moeten gaan veranderen als ze het tij willen keren, want die AI-toekomst begint zo op zijn grondvesten te schudden als er steeds minder geld is om deze innovatieve technologische toepassing verder te ontwikkelen. Zeker als Amerika wel een recessieperiode ingaat, en mogelijk de hele wereld, dan zal AI het moeilijker krijgen.

Nvidia zit nog wel even goed met zijn AI-chips waar de vraag maar van blijft stijgen, maar dat heeft weer andere problemen: kan het op tijd aan die vraag voldoen? Tesla en andere bedrijven kijken steeds meer naar het zelf produceren van chips, in plaats van Nvidia’s paradepaardjes af te wachten. Ook dat zal invloed hebben op de techwereld. Deze dip in de aandelen zou dus zomaar eens meer kunnen worden, maar dat hangt op dit moment vooral af van Wall Street, zo lijkt het.