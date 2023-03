3D geprinte raket gelanceerd, maar niet de ruimte in

Toen de eerste trap ‘opgebrand’ was en zich op een hoogte van ruim 75 kilometer en een snelheid van meer dan 7300 km/h losmaakte van de rest van de raket, leek de motor van de tweede trap ook volgens planning te werken. Echter, kort daarna viel die door een storing uit. Daardoor had de Terran 1 niet genoeg aandrijfkracht meer om de ruimte, en zijn beoogde baan rond de aarde, te kunnen bereiken.

Deze week is in Florida ’s werelds eerste raket gelanceerd die bijna volledig uit de 3D printer rolde. En hoewel (spoiler alert) de raket zijn uiteindelijke doel – de ruimte – niet haalde, was het volgens de initiatiefnemers van Relativity toch een succes. Na de lancering, even voor middernacht op woensdag, leek alles volgens planning te gaan, De eerste trap bracht de Terran 1 een heel eind op weg. Daarna ging het helaas mis.

Drie keer geen scheepsrecht

De lancering was inmiddels de derde poging om de Terran 1 de ruimte in te schieten. Bij twee eerdere pogingen werd de lancering al afgebroken voordat de raket zijn lanceerplatform zou verlaten. Problemen met het weer – niet heel erg ongebruikelijk voor raketlanceringen – en het koelen van de brandstof deden die twee pogingen mislukken. Bij de derde poging kwam de raket in ieder geval dus al een heel stuk verder bij zijn uiteindelijke doel, maar helaas was nu drie keer geen scheepsrecht.

De Terran 1 was een tweetraps raket met een doorsnee van twee meter en een totale lengte van 33 meter. Ruim driekwart (85%) van de Terran 1 bestond uit onderdelen die met een 3G-printer gemaakt zijn. Daarbij zaten ook de tien motoren, negen in de eerste trap en één in de tweede trap.