Eerste 3D geprinte raket gaat binnenkort de ruimte in

Je kunt tegenwoordig bijna letterlijk alles met een 3D-printer maken. Echt, je kunt het zo gek niet bedenken of het is wel al eens geprint. Huizen bijvoorbeeld, maar een raket? Ja, ook dat is gedaan. Sterker nog, de eerste 3D-geprinte raket, de Terran 1 van ruimtevaartorganisatie Relativity, gaat als alles volgens planning verloopt binnenkort zelfs de ruimte in. De lancering staat gepland voor woensdag 8 maart, 19u00 (Nederlandse tijd) vanaf Cape Canaveral.

Bijna volledig uit de 3D-printer

De Terran 1 is een tweetraps raket met een doorsnee van twee meter en een totale lengte van 33 meter. Relativity wil uiteindelijk een raket maken die voor 95 procent uit 3D-geprinte onderdelen bestaat. Bij de Terran 1 is men tot 85 procent gekomen. Bijzonder is dat ook de tien motoren (negen in de eerste trap en één in de tweede trap) uit e 3D-printer komen. De Aeon en Aeon Vac motoren worden aangedreven door een vloeibare zuurstof en vloeibaar aardgas.