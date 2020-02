Vraag naar tablets groeit in China als gevolg van Covid-19

Het uitbreken van de Covid-19 epidemie heeft in China verstrekkende economische gevolgen, vooral in negatieve zin, maar er zijn voor techbedrijven ook meevallers te bespeuren. Om de verspreiding van het virus te voorkomen, werken veel kantoormedewerkers in China tijdelijk vanuit huis en tal van scholen zijn geswitcht naar online lessen. De vraag naar tablets is daarom flink gestegen.

Vraag naar tablets

De meeste tablets worden online aangekocht, aangezien de meeste fysieke winkels in China gesloten zijn, maar omdat tablets veelal uitverkocht zijn, stijgen de prijzen. 32GB en 128GB 10,2-inch iPads kosten online CNY 2.499 (US $ 355,5) en CNY 3.099 respectievelijk, dat is CNY 200 en CNY 100 meer dan bij de Apple Store.

Volgens analisten kunnen fabrikanten simpelweg niet aan de vraag voldoen omdat de toelevering van onderdelen ernstig is verstoord. Daarnaast is er sprake een personeelstekort. Er wordt geschat dat de fabrikanten slechts de helft van hun normale productieniveau kunnen behalen. Het tekort aan tablets wordt daarom voorlopig niet goedgemaakt.

Op dit moment worden Huawei-tablets voornamelijk geproduceerd door de Chinese firma’s Wingtech, Longcheer en Huaqin. Hun fabrieken draaien op zo’n 50 a 60% capaciteit.

iPad

iPads worden geassembleerd door het in Taiwan gevestigde Compal Electronics en Foxconn in hun fabrieken in de zuidwestelijke stad Chengdu, waarbij de eerste verantwoordelijk is voor de budget iPads en de tweede voor de duurdere iPad Pro, iPad Air en iPad Mini. Hun fabrieken draaien op ongeveer 30%.

Volgens het laatste rapport van Digitimes Research wordt verwacht dat de wereldwijde verzendingen van tablets met 20% zullen dalen tot 28,56 miljoen eenheden in het eerste kwartaal van 2020.