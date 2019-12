​Verkoopplatform voor gebruikte auto’s Carsome haalt $ 50 miljoen op

Carsome, een in Maleisië gevestigde veilingsite voor gebruikte auto's, heeft een nieuwe financieringsronde van $ 50 miljoen afgesloten. Met dit geld moet de startup rivalen afweren en zijn activiteiten in Zuidoost-Azië uitbreiden.



De nieuwe financieringsronde, Serie C genaamd, werd gefinancierd door MUFG Innovation Partners (Mitsubishi), Daiwa PI Partners, Endeavour Catalyst en Ondine Capital.

Bestaande investeerders, waaronder Gobi Partners en Convergence Ventures, namen ook deel aan de ronde, waardoor de startup inmiddels $ 85 miljoen heeft opgehaald in vier jaar.

Handelsplatform voor auto's

Carsome beheert een van de grootste handelsplatforms voor auto's in Zuidoost-Azië. De service koppelt consumenten die auto's willen verkopen aan dealers. De startup is operationeel in Maleisië, Indonesië en Thailand en faciliteert zo'n 40.000 transacties. Dat komt overeen met zo'n $ 300 miljoen aan omzet.

De startup, die ongeveer 700 mensen in dienst heeft en door meer dan 6.000 dealers wordt gebruikt, biedt ook financieringsmogelijkheden aan beide partijen.

Carsome gebruikt een online veilingmodel, waarbij auto's meestal al een dag nadat ze zijn ingediend op de site belanden. Carsome controleert de voertuigen voordat ze worden verhandeld door een monteur naar de verkopende partij te sturen.

Die aanpak stelt dealers in staat om elke dag op een vast tijdstip in te checken om de aangeboden auto's te bekijken. Door het veilingmodel krijgt de consument maximaal kans om een goede prijs te ontvangen voor hun voertuig.

Volgens Eric Cheng, mede-oprichter en CEO van Carsome, probeert Carsome met hun platform louche handelaren buitenspel te zetten.

De startup, die concurreert met een aantal spelers, waaronder Carro in Singapore, BeliMobilGue in Indonesië en Carmudi, is van plan het nieuwe kapitaal te gebruiken om uit te breiden naar additionele markten in Zuidoost-Azië.