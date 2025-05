Momenta werkt met steeds meer modellen aan autonome rijtechnologie

Het Chinese techbedrijf Momenta, gespecialiseerd in autonome rijtechnologie, heeft een indrukwekkende groei doorgemaakt in de automotive-sector. Waar het bedrijf in 2022 begon met slechts één model, breidde dat aantal uit naar 8 modellen in 2023, 26 modellen in 2024 — en inmiddels is de technologie van Momenta te vinden in meer dan 130 verschillende voertuigen.

Samenwerking met wereldmerken én lokale spelers

Momenta werkt samen met een indrukwekkende lijst van internationale autofabrikanten, waaronder Toyota, Nissan, Honda, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz en GM. Tegelijkertijd wordt ook nauw samengewerkt met lokale Chinese spelers zoals BYD, SAIC en GAC.

Tijdens de Auto Shanghai 2025 heeft Momenta strategische samenwerkingen gesloten met zeven belangrijke merken: GM Buick, FAW Toyota, Honda China, Cadillac, SAIC Audi, IM Motors en SAIC Volkswagen. Deze partners zullen gebruikmaken van Momenta’s zogeheten full-scenario urban assisted driving solution, een geavanceerd systeem voor autonome ondersteuning in stedelijke omgevingen.