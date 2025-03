Huawei op MWC 2025: Digitale innovatie en AI staan centraal

Op Huawei staat eigenlijk geen maat en dat is tijdens het Mobile World Congress (MWC 2025) in Barcelona opnieuw duidelijk te zien. Het bedrijf vult moeiteloos een complete hal met een breed scala aan innovatieve oplossingen. De Chinese techgigant is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste en invloedrijkste technologiebedrijven ter wereld.

Huawei is actief in verschillende sectoren, waaronder telecominfrastructuur, cloudtechnologie, kunstmatige intelligentie, consumentenelektronica en digitale transformatie. Daarnaast is Huawei wereldwijd marktleider op het gebied van 5G-netwerken en een belangrijke speler in de ontwikkeling van AI-gedreven netwerkoplossingen.

Op het Mobile World Congress 2025 in Barcelona laat het bedrijf zien hoe digitale infrastructuur en kunstmatige intelligentie (AI) samenkomen om nieuwe kansen te creëren voor telecomproviders en bedrijven. Onder het thema “Accelerating the Intelligent World” presenteert Huawei de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van netwerken, AI en consumententechnologie.

Huawei richt zich op hoe AI en 5G elkaar versterken. De technologische vooruitgang die het bedrijf op de beurs deelt, laat zien hoe netwerken slimmer en efficiënter kunnen worden. Als bezoeker kun je hier inzicht krijgen in toepassingen voor bedrijven en consumenten. Belangrijk is hierbij de samenwerking met partners en klanten voor het ontwikkelen van nieuwe diensten.

De drie pijlers van Huawei’s innovaties op MWC 2025

Een belangrijk onderdeel van Huawei’s presentatie is de verdere integratie van AI in netwerkinfrastructuur. Dit jaar introduceert het bedrijf oplossingen die telecomproviders helpen om hun diensten aan te passen naar een steeds meer groeiende vraag naar intelligente netwerken.

Een van de centrale thema’s is AI-Centric Networking, een aanpak die netwerken flexibeler en efficiënter maakt. Door AI slim in te zetten voor netwerkbeheer en onderhoud, kunnen providers betere prestaties en een stabielere verbinding bieden. Daarnaast worden er AI-oplossingen gepresenteerd die gericht zijn op bedrijven maar ook voor het dagelijks leven voor consumenten. Dit omdat AI ook een steeds grotere rol kan gaan spelen in ons dagelijks leven.

Naast netwerktechnologie toont Huawei ook zijn visie op de evolutie van 5G. Met wereldwijd inmiddels meer dan 2,1 miljard 5G-gebruikers werkt Huawei samen met providers aan de overgang naar 5G-Advanced (5G-A). Dit zorgt voor snellere en betrouwbaardere verbindingen, wat voordelen biedt voor het groeiend aantal toepassingen voor gaming, livestreaming en reizen. En dit maakt het weer mogelijk om gepersonaliseerde netwerkdiensten te ontwikkelen, waardoor tevens nieuwe verdienmodellen voor telecombedrijven ontstaan.

De rol van AI en digitale transformatie

De impact van AI op telecomnetwerken is enorm en zal alleen maar nog groter worden. Huawei’s AI-powered Operations & Maintenance (O&M) moet providers helpen bij het verbeteren van netwerkbeheer en onderhoud. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van autonome netwerken, die minder menselijke tussenkomst nodig hebben en hierdoor efficiënter functioneren.

Daarnaast ondersteunt Huawei telecombedrijven in hun transitie van traditionele aanbieders van netwerkdiensten naar bredere digitale dienstverleners. Met een gelaagde technologische aanpak helpt het bedrijf providers om te transformeren van “telco” naar “techco”, wat betekent dat ze naast connectiviteit ook digitale diensten en AI-oplossingen aanbieden.