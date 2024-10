BYD zet Europese opmars voort met Sealion 7

Het Chinese BYD is bezig met een forse opmars in Europa en komt wederom met een nieuw model, de Sealion 7. Deze volledig elektrische SUV is deze week onthuld tijdens de Paris Motor Show en lijkt specifiek ontworpen met de Europese markt. Als achtste New Energy Vehicle in BYD’s portfolio combineert de Sealion 7 een modern design met een overdosis aan technologie en een ruimtelijk interieur.

Met een lengte van 4,83 meter en een wielbasis van 2,93 meter biedt de Sealion 7 flink wat ruimte. Afhankelijk van de uitvoering accelereert deze nieuwe SUV in slechts 4,5 seconden van 0 naar 100 km/h en haalt hij een topsnelheid van 215 km/h. Snelladen is mogelijk met een vermogen tot 230 kW. BYD positioneert de Sealion 7 als een antwoord op de groeiende vraag naar elektrische SUV’s in Europa. De combinatie van design, technologie, prestaties en een rijke standaarduitrusting staan centraal in dit ontwerp.

Ocean-design als basis

De Sealion 7 is een creatie van Wolfgang Egger, ontworpen in BYD’s designstudio in Shenzhen. Net als de Dolphin en Seal hanteert de Sealion 7 de Ocean-designfilosofie, met herkenbare elementen zoals een X-vormig front en een aflopende daklijn met ducktail-spoiler. De zwevende koplampen en de achterlichten met de nieuwste ‘waterdruppel’-signatuur versterken de uitstraling van dit model. Hoewel de Sealion 7 qua lengte overeenkomt met de BYD Seal, is hij 16 centimeter hoger.

Met zijn forse afmetingen biedt de Sealion 7 plaats aan vijf personen. Ondanks die aflopende daklijn is er voldoende hoofdruimte achterin. Het interieur is herkenbaar door de vloeiende lijnen van het Ocean-design en het gebruik van hoogwaardige materialen. Afhankelijk van de uitvoering is er keuze uit vegan- of nappalederen bekleding en twee kleurstellingen.