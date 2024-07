Being Digi-Sapiens: documentaire over de veranderende relatie tussen mens en technologie

Huawei en Discovery Channel hebben een speciale documentaireserie gemaakt over de toepassingen van moderne technologieën in ons dagelijks leven, getiteld ‘Being Digi-Sapiens’. In drie afleveringen reist de Zweedse techblogger, robotica-expert en YouTuber Simone Giertz door vijf Europese landen om te laten zien hoe technologie ons dagelijks leven verandert. Ze maakt digitale innovaties toegankelijk voor een breed publiek, waardoor deze vooruitgang herkenbaar wordt.

In de eerste aflevering, die eerder deze maand uitkwam (en tevens hieronder te zien), bezoekt Giertz wijnmakerijen in Duitsland, bossen in Griekenland en een bevroren meer in Finland. Ze onderzoekt ook de impact van digitale technologie op het leven, de woningen, de gezondheid en mkb-bedrijven. Zo bezoekt ze een ultramodern sport- en gezondheidslaboratorium om te laten zien hoe zowel professionele als amateur-sporters profiteren van geavanceerde gegevensverzameling. Daarnaast brengt ze een bezoek aan het historische Hospital de la Santa Creu i Sant Pau in Barcelona om te zien hoe de nieuwste technologieën worden ingezet om patiënten effectiever te helpen.