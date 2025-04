Alibaba’s Quark is nu China’s populairste AI-app – en verslaat daarmee ByteDance en DeepSeek

In de razendsnelle AI-wedloop van China is er een nieuwe koploper opgestaan: Alibaba’s Quark-app. Wat ooit begon als een simpele zoek- en cloudopslagdienst, is nu getransformeerd tot een volwaardige AI-superassistent – en met succes. Volgens nieuwe cijfers van Aicpb.com heeft Quark in maart 2025 maar liefst 150 miljoen maandelijkse gebruikers bereikt, waarmee het concurrenten zoals ByteDance’s Doubao (100 miljoen MAU) en DeepSeek (77 miljoen MAU) achter zich laat.

Van zoekmachine naar AI-superassistent

Quark begon ooit als een vrij onopvallende app in Alibaba’s ecosysteem, bedoeld voor cloudopslag en websearch. Maar onder leiding van Jack Ma’s vernieuwde visie op AI, heeft het bedrijf flink geïnvesteerd in een complete transformatie van het platform.

De vernieuwde versie van Quark draait nu volledig op Qwen, Alibaba’s eigen large language model. Gebruikers kunnen met de app niet alleen zoeken, maar ook documenten laten schrijven, studiemateriaal samenvatten, afbeeldingen genereren, en zelfs complete reisplannen opstellen.

De interface is toegankelijk, snel en duidelijk gericht op praktische ondersteuning in het dagelijks leven — van studenten tot jonge professionals.

Groei voorbij Doubao en DeepSeek

ByteDance, het moederbedrijf van TikTok, lanceerde vorig jaar de AI-assistent Doubao, die snel groeide tot 100 miljoen MAU. Ook de relatief jonge speler DeepSeek wist indruk te maken, onder meer met het krachtige DeepSeek-V2 taalmodel. Toch laat Alibaba’s Quark beide concurrenten nu duidelijk achter zich, met een groei die vooral de afgelopen maanden is versneld.

De cijfers van Aicpb.com — een platform dat AI-producten volgt op basis van app store-activiteit — bevestigen deze verschuiving in de markt.

Quark & Jack Ma’s comeback via AI

De doorbraak van Quark is niet alleen een technologisch succes, maar ook een strategische overwinning voor Alibaba. Jack Ma, jarenlang op de achtergrond na politieke druk in China, richtte zich opnieuw op innovatie. Zijn focus? Kunstmatige intelligentie.

Die focus lijkt nu zijn vruchten af te werpen. Met het Qwen-model en een gestroomlijnd AI-aanbod neemt Alibaba het niet alleen op tegen binnenlandse rivalen, maar wil het ook internationaal meespelen — bijvoorbeeld via integraties in AliCloud en enterprise-oplossingen.

De AI-wapenwedloop in Azië is in volle gang

Wat in het westen gebeurt met OpenAI, Anthropic en Google, gebeurt in China net zo snel — maar dan met andere spelers. Alibaba, ByteDance, Baidu en Tencent investeren miljarden in hun eigen LLM’s, AI-agents en productiviteitsapps. Quark is nu hét voorbeeld van hoe snel een AI-app kan groeien als het juiste ecosysteem erachter zit.

De vraag is nu: hoe lang blijft Alibaba aan de top? En wat doet ByteDance als tegenzet?

Fotocredits: Adobe Stock