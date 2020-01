​2019 was een rampjaar voor HTC

Na een rampzalig 2018 blijft smartphonemaker HTC bloeden. 2019 was niet veel beter, zo bleek uit financiële cijfers gedeponeerd door het merk zelf. HTC speelde ooit een dominante rol in de markt voor smartphones.



Omzetdaling t.o.v. 2018

HTC rapporteerde een omzet van omgerekend $ 333 miljoen in 2019, een daling van 57,8% vergeleken met 2018, en maar liefst 87% minder dan de $ 2 miljard die het in 2017 omzette. HTC’s jaaromzet is vergelijkbaar met wat Apple in twee weken aan AirPods verkoopt.

Het Taiwanese bedrijf reageert door de fabricage van smartphones verder terug te schroeven nadat het twee jaar geleden al bedrijfsonderdelen verkocht aan Google. Ze gaan zich nu vooral richten op virtual reality-headsets en accessoires.

HTC moet nog bekendmaken hoeveel winst of verlies er is gedraaid in het vierde kwartaal 2019, maar in de voorgaande drie kwartalen verloor men $ 234,4 miljoen.

Yves Maitre

In september werd bedrijvendokter Yves Maitre aangesteld als nieuwe CEO. In een interview vorig jaar op TechCrunch Disrupt, vertelde Maitre openhartig over de problemen bij het ooit iconische bedrijf. Hij zei dat HTC was "gestopt met innoveren”. Wel werd er in virtual reality geinvesteerd.

Maitre heeft gezegd dat het bedrijf zich in de toekomst zal richten op virtual reality en de applicatie van de technologie, zoals training en educatie. HTC heeft niet bekendgemaakt hoeveel VR-headsets er zijn verkocht.

Het bedrijf heeft ook een 5G-compatibele mobiele hotspot gelanceerd voor gebruikers die zich nog niet willen committeren aan een 5G-smartphone, maar wel willen profiteren van hogere downloadsnelheden (op voorwaarde dat hun lokale provider dit ondersteunt). Ook werd er een smartphone gelanceerd met een focus op blockchain/bitcoin, de Exodus 1s.

[Fotocredits © raquel - Adobe Stock]