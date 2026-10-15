Van robots die zelfstandig muren metselen tot kunstmatige intelligentie die nieuwe eiwitten ontwikkelt. De Nederlandse startupwereld zit vol bedrijven die met slimme technologie grote problemen proberen op te lossen. LinkedIn heeft zijn jaarlijkse Top Startups 2026 bekendgemaakt en daarin staan tien jonge bedrijven die volgens het platform bijzonder veel potentie hebben. Opvallend: meer dan de helft van de bedrijven staat dit jaar voor het eerst op de lijst.

Voor het derde jaar op rij staat Carbon Equity bovenaan. Het Amsterdamse bedrijf richt zich op investeringen in klimaattechnologie en weet volgens LinkedIn opnieuw veel belangstelling te trekken. Maar minstens zo interessant zijn de nieuwkomers. Daaronder bevinden zich bedrijven die werken aan autonome bouwrobots, energieopslag, geavanceerde chips en AI-toepassingen voor de defensie-industrie.

Technologie als oplossing voor grote problemen

Wat direct opvalt aan de lijst van 2026, is dat veel startups zich richten op concrete maatschappelijke en economische uitdagingen. Denk aan personeelstekorten in de bouw, de overbelasting van het elektriciteitsnet en de groeiende behoefte aan geavanceerde kunstmatige intelligentie.

Een mooi voorbeeld is Monumental, dat robots ontwikkelt die zelfstandig kunnen metselen. In een sector waar vakmensen steeds moeilijker te vinden zijn, kan automatisering een belangrijke rol gaan spelen. Ook Ore Energy springt eruit. Het bedrijf werkt aan technologie voor langdurige energieopslag. Daarmee kunnen grote hoeveelheden duurzame energie worden opgeslagen en later worden gebruikt. Zulke oplossingen worden steeds belangrijker nu het Nederlandse stroomnet op veel plaatsen tegen zijn grenzen aanloopt.

En dan is er Cradle, dat AI inzet om eiwitten te ontwerpen en te verbeteren. Dat klinkt misschien minder spectaculair dan een robot die een muur bouwt, maar de mogelijke toepassingen in de biotechnologie zijn enorm.

De 10 meest veelbelovende startups van Nederland

Dit is de volledige LinkedIn Top Startups 2026, inclusief de technologie of dienstverlening waarmee de bedrijven zich onderscheiden.

Carbon Equity – Investeringsfondsen gericht op klimaattechnologie en duurzame innovaties. Cradle – Ontwikkelt AI-software voor het ontwerpen en verbeteren van eiwitten. Destinus – Bouwt raketten en drones voor de defensie- en ruimtevaartsector. OpenUp – Biedt online psychologische ondersteuning voor werknemers. Workwize – Automatiseert het leveren en beheren van IT-apparatuur voor bedrijven en teams die op afstand werken. Monumental – Ontwikkelt autonome metselrobots voor de bouwsector. Watchmen – Gespecialiseerd in advies over cloudbeveiliging en digitale infrastructuur. Ore Energy – Werkt aan technologie voor langdurige energieopslag. Intelic – Ontwikkelt AI-software voor de aansturing van onbemande defensievoertuigen op land, op zee en in de lucht. Axelera AI – Ontwikkelt energiezuinige chips voor het uitvoeren van AI-berekeningen.

De lijst laat zien hoe breed de Nederlandse technologiesector inmiddels is. Waar startups vaak worden geassocieerd met apps en online platforms, gaat het hier opvallend vaak om bedrijven die software combineren met fysieke technologie.

AI maakt ondernemen makkelijker, maar ook competitiever

Volgens LinkedIn speelt kunstmatige intelligentie een steeds grotere rol bij het ontstaan van nieuwe bedrijven. Wereldwijd overwegen vier op de tien professionals mede door de opkomst van AI sneller een eigen onderneming te beginnen. Dat heeft twee kanten. Nieuwe technologie maakt het eenvoudiger om ideeën uit te werken, software te ontwikkelen en processen te automatiseren. Tegelijkertijd neemt de concurrentie toe, omdat steeds meer ondernemers toegang hebben tot dezelfde hulpmiddelen.

De bedrijven op de ranglijst onderscheiden zich volgens LinkedIn vooral doordat ze technologie inzetten voor complexe vraagstukken. Thomas de Man, redacteur Werk & Carrière bij LinkedIn Nieuws, zegt daarover: "De top 10 van dit jaar laat zien dat de meest veelbelovende startups zich vol overgave richten op complexe, fundamentele vraagstukken. Deze bedrijven trekken toptalent en investeerders aan omdat ze niet schromen om hele sectoren te transformeren."

Volgens De Man bieden de bedrijven daardoor niet alleen interessante carrièremogelijkheden, maar kunnen werknemers ook bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

Hoe bepaalt LinkedIn welke startups het meest veelbelovend zijn?

De ranglijst is niet samengesteld op basis van omzet, winstgevendheid of de hoeveelheid opgehaald investeringskapitaal. LinkedIn gebruikt vier andere indicatoren: personeelsgroei, betrokkenheid op het platform, belangstelling voor vacatures en het vermogen om talent van toonaangevende bedrijven aan te trekken. Daarbij moeten bedrijven aan verschillende voorwaarden voldoen. Zo mogen ze maximaal vijf jaar oud zijn, moeten ze minstens dertig fulltime medewerkers hebben en moet hun personeelsbestand met minimaal tien procent zijn gegroeid binnen de onderzoeksperiode.

De gebruikte gegevens hebben betrekking op de periode van 1 juli 2025 tot en met 30 juni 2026. Dat betekent ook dat de lijst niet noodzakelijkerwijs de financieel succesvolste startups van Nederland bevat. Het gaat vooral om jonge bedrijven die snel groeien en veel belangstelling trekken onder professionals.

Nederlandse startups richten zich op de toekomst

De ranglijst van 2026 laat vooral zien dat innovatie steeds vaker draait om het oplossen van tastbare problemen. Niet alleen met slimme software, maar ook met robots, batterijen, chips en nieuwe productietechnieken. Opvallend is daarnaast de aanwezigheid van twee bedrijven die zich richten op defensietechnologie: Destinus en Intelic. Dat onderstreept hoe belangrijk autonome systemen en kunstmatige intelligentie inmiddels ook binnen deze sector zijn geworden.

Of alle tien de bedrijven uiteindelijk uitgroeien tot internationale succesverhalen, moet natuurlijk nog blijken. Maar één ding maakt deze lijst duidelijk: Nederland heeft een interessante nieuwe generatie technologiebedrijven die verder kijkt dan de volgende succesvolle app.