Nederland telt duizenden bedrijven die dagelijks sleutelen aan iets nieuws. Een slimmer algoritme, een duurzamer productieproces, een app die net even anders werkt dan alles wat er al is. Dat soort werk kost tijd, hersenkracht en vooral geld. En juist op dat laatste punt laten veel jonge bedrijven kansen liggen, omdat ze een regeling over het hoofd zien die precies voor hen bedoeld is.

Die regeling heet de WBSO. Voluit de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. Het klinkt als iets voor grote R&D-afdelingen met eigen fiscalisten, maar niets is minder waar. Wie technisch ontwikkelwerk doet, ook in zijn eentje op een zolderkamer, kan er profijt van hebben.

Wat de WBSO precies inhoudt

De WBSO is een fiscale regeling die de kosten van speur- en ontwikkelingswerk verlaagt. Concreet betekent dit dat je een deel van de loonkosten en andere uitgaven die met ontwikkeling te maken hebben terugkrijgt via een korting op de loonheffing. Zelfstandigen zonder personeel krijgen in plaats daarvan een vaste aftrek op de inkomstenbelasting.

Het idee erachter is simpel. De overheid wil dat er in Nederland meer wordt geïnnoveerd, en verlaagt daarom de drempel om aan technisch onderzoek en ontwikkeling te beginnen. Je hoeft overigens geen baanbrekende uitvinding te doen. Het gaat erom dat je werkt aan iets dat voor jouw onderneming technisch nieuw is en waarvan de uitkomst vooraf niet zeker is.

Voor veel ondernemers voelt dat abstract, maar in de praktijk valt er meer onder dan gedacht. Softwareontwikkeling, het bouwen van een prototype, het uitwerken van een nieuw productieproces; het kan allemaal in aanmerking komen.

Wie in aanmerking komt voor de regeling

De regeling staat open voor vrijwel elke ondernemer die in Nederland belasting betaalt en zelf ontwikkelwerk verricht. Of je nu een eenmanszaak hebt of een bedrijf met een team van ontwikkelaars, de deur staat open.

Wel gelden er voorwaarden. Het werk moet technisch van aard zijn en het moet gaan om ontwikkeling van iets nieuws voor jouw onderneming, niet het simpelweg toepassen van bestaande kennis. Een webshop bouwen met standaardsoftware telt niet mee. Een nieuw systeem ontwikkelen dat een technisch probleem oplost waar nog geen kant-en-klare oplossing voor bestaat, telt vaak wél.

Juist die afbakening zorgt voor twijfel. Ondernemers denken al snel dat hun werk niet bijzonder genoeg is, terwijl de regeling breder toepasbaar is dan het lijkt.

Waarom juist startups profiteren van deze steun

Voor een startup is elke euro er een. In de fase waarin je product nog niet af is en de omzet nog moet komen, drukken de ontwikkelkosten zwaar op de begroting. Precies daar biedt de WBSO ademruimte.

Doordat je een deel van je loonkosten terugkrijgt, houd je meer geld over om door te ontwikkelen, mensen aan te nemen of langer door te gaan zonder externe financiering. Voor een jong bedrijf kan dat het verschil maken tussen doorbouwen en stilvallen.

Daar komt bij dat de regeling meebeweegt met je groei. Ontwikkel je meer, dan wordt je voordeel groter. Zo blijft de steun relevant, of je nu net begint of al met een klein team werkt.

Van administratie tot uitbetaling: hoe het in de praktijk werkt

Het aanvragen begint met een aanvraag bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daarin beschrijf je welk ontwikkelwerk je gaat doen, hoeveel uur je eraan verwacht te besteden en welke kosten daarbij horen. Wordt de aanvraag goedgekeurd, dan ontvang je een verklaring die aangeeft op hoeveel voordeel je recht hebt.

Vervolgens verwerk je dat voordeel in je aangifte. Voor werkgevers loopt dat via de loonheffing, voor zelfstandigen via de inkomstenbelasting. Belangrijk is dat je gedurende het jaar een urenadministratie bijhoudt van het ontwikkelwerk, zodat je achteraf kunt onderbouwen wat je hebt gedaan.

Die administratie schrikt sommige ondernemers af, maar het valt in de praktijk mee zolang je er structuur in aanbrengt. Wie de uren netjes bijhoudt, voorkomt gedoe bij een eventuele controle.

De valkuilen die ondernemers vaak over het hoofd zien

De meest gemaakte fout is te laat aanvragen. De regeling werkt niet met terugwerkende kracht voor werk dat al is uitgevoerd, dus wie te lang wacht loopt voordeel mis. Vraag daarom aan voordat je met het ontwikkelwerk begint.

Een tweede valkuil is een slordige urenadministratie. Zonder onderbouwing kan een deel van je voordeel bij een controle alsnog worden teruggevorderd. En tot slot onderschatten veel ondernemers hun eigen werk; ze schrijven activiteiten niet op omdat ze denken dat het niet meetelt, terwijl het vaak wél onder de regeling valt.