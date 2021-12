​Mego Mobility: 10.000 klusbussen in de stad, we moeten iets doen

Kijk de volgende keer dat je in een grote stad bent eens goed rond. Wat zie je? Waarschijnlijk een heleboel busjes van klusbedrijven. De autowegen wemelen ervan en de steden slibben er bijna door dicht. Terence Carter wilde daar iets aan doen en startte met Marvin Liot Backer Mego Mobility op. Een start-up die mede dankzij Mobility Lab succesvol is in het zorgen dat de grachten minder vol komen te staan met de Transits en Trafics.

Er zijn meerdere manieren om te zorgen dat er minder busjes in de stad komen, maar Mego Mobility heeft een gouden oplossing bedacht. Zorgen dat je aan de rand van de stad overstaplocaties maakt. Terence: “Vaak wonen aannemers niet in de stad waarin ze werken, maar juist in het buitengebied. Het idee is dat zij naar een overstaplocatie rijden en dan hun bus parkeren, het gereedschap meenemen dat ze nodig hebben en dan overstappen op een kleiner, elektrisch vervoermiddel.”

Mobility Lab

De startup begon in 2019: “Dat was vrijblijvend onderzoek doen, maar toen we ons aanmeldden bij Mobility Lab begon het pas echt te lopen. Het is door het coronavirus ook wat moeilijker te bewerkstelligen. Zo hadden we een aannemersbedrijf dat graag met ons wilde werken, maar daarvan hebben we de lancering uitgesteld naar 2022 omdat meerdere werknemers waren getroffen door het virus. Bovendien hebben we als overstaplocaties graag bouwmarkten en groothandels, maar die moesten door het coronavirus ineens heel andere systemen opzetten voor click & collect waardoor er minder ruimte was voor andere projecten.”

Gelukkig heeft Mego Mobility doorgezet en mede dankzij de support van Mobility Lab een start gemaakt. “Zo hebben we nu in Amsterdam een groothandel waarmee we samenwerken en sinds kort is er ook in Rotterdam een overstaplocatie waar nu een glasbewassingsbedrijf gebruik van maakt.” Het mooie aan Mego is dat het heel snel kan gaan. Niet alleen de voertuigen, maar ook het organiseren van de aanwezigheid ervan. “Dat bedrijf contacteerde ons een paar weken geleden en nu al bereiken zij hun werkplekken in de Rotterdamse stad via onze vervoermiddelen.”