Zo is Pinterest voor bedrijven heel interessant

In ons drieluik over Pinterest zijn we deze week toegekomen aan Pinterest voor bedrijven. Hoewel het soms lijkt alsof Pinterest juist heel persoonlijk is, is het goed inzetbaar voor organisaties: of ze nou commercieel zijn of niet. Je bereikt er namelijk alsnog een groot publiek mee. Dit is hoe je Pinterest voor je laat werken.

Pinterest voor bedrijven

In Nederland zijn er miljoenen mensen actief op Pinterest en mensen gebruiken het om bijvoorbeeld inspiratie te vinden voor hun bruiloft of informatie in te winnen over een bepaald onderwerp. Als je bijvoorbeeld fotograaf bent of kok, dan is het dus heel slim om jezelf te laten zien op Pinterest. Maar ook voor heel andere typen bedrijven kan Pinterest erg interessant zijn.

Wat heel belangrijk is voor een zakelijk Pinterest-account, dat is dat je je website erop zet. Zo kunnen mensen die via jouw pins bij je profiel terechtkomen meteen door naar de plek waar jij professioneel gezien te vinden bent. Uiteraard is het vervolgens zaak dat je borden maakt met duidelijke namen die je makkelijk kan vinden vol met pins. Tegelijkertijd moet je het ook andersom doen: zorg dat de afbeeldingen op jouw website ook heel pinbaar zijn. Het loont de moeite om dus wat meer aan je website toe te voegen, zoals blogs met afbeeldingen voor meer Pinterest-roem.