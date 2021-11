​Pinterest - Deel 2: Zo gebruik je Pinterest

Pinterest is een bijzonder social medium, zo concludeerden we al in het eerste deel van ons drieluik over het fenomeen. Waar het voor is, dat weet je nu, maar hoe gebruik je het? Hoe pin je iets dat je tof vindt op het internet of hoe maak je zelf een pin op basis van een eigen foto? We leggen het volledig uit.

Om een account op Pinterest te maken, hoef je alleen naar Pinterest.com te gaan of de app te downloaden. Vroeger had je een uitnodiging nodig, maar dat is nu niet meer het geval. Je kunt wanneer je maar wil een account aanmaken.

Een account aanmaken op Pinterest



1. Ga in de browser rechtsboven naar ‘Registreren’

2. Vul je e-mailadres in, bedenk een wachtwoord en voer in hoe oud je bent

3. Vervolgens heet Pinterest je welkom en moet je extra vragen beantwoorden, namelijk je gender, taal en regio

4. Dan vraagt Pinterest waar je in geïnteresseerd bent. Dit moet helpen om je inspiratie te bieden voor borden, dus zorg dat je een selectie maakt die echt bij je past

5. Vervolgens raadt Pinterest je aan om de app ook te gebruiken en dan ben je klaar (vergeet niet je mail te checken, want achteraf vraagt Pinterest je nog dit te verifiëren)!