X laat mensen die je hebt geblokt toch je posts lezen

Er valt wel wat voor te zeggen: je posts die je zelf op openbaar zet, zijn natuurlijk sowieso door heel veel mensen te lezen. Dat de persoon die jij hebt geblokt het onder zijn account eerder niet kon lezen, dat betekende vaak vooral dat ze een ander account aanmaakten om het alsnog te bekijken. Het was dus al niet heel moeilijk te omzeilen, maar tegelijkertijd is het wel iets waar je je als poster bewust van moet zijn.

Openbaar profiel

En dat geldt zeker niet alleen voor mensen die online kwaad spreken over anderen, ook als je bijvoorbeeld zegt dat je lekker naar de sauna was vandaag, terwijl je baas denkt dat je thuiswerkt. Of misschien iets over je liefdesleven waarvan je niet per se wil dat je moeder het weet: het zijn allemaal dingen waarvan je je sowieso moet afvragen of het handig is ze wereldkundig te maken, maar weet nu dus dat de kans dat de persoon die je dacht geblokkeerd te hebben meeleest, nog veel groter is dan eerder.

Musk vond het onzin om mensen te stoppen je openbare profiel te zien, omdat ze gewoon konden uitloggen en het dan alsnog konden zien. Reden voor hem om de blokkeringsoptie aan te passen. Het is juist bedoeld voor meer transparantie, maar of het dat ook zo’n goed idee is, dat is nog afwachten. Het geeft immers mensen die willen kijken ook meer mogelijkheden om dat te doen. En soms kijken er stalkers of andere kwaadwillenden mee. Dat is een heel ander verhaal dan gewoon die collega die je niet zo aardig vindt. In ieder geval moet je er rekening mee houden dat iedereen je openbare posts kan zien, maar dat de mensen die je hebt geblokkeerd alleen worden gestopt de posts te liken, delen of erop te reageren. Ook kunnen ze je niet DM’en, dus mochten ze meelezen, dan hoor je dat waarschijnlijk niet via X zelf.