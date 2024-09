Telegram modereert privégesprekken toch niet

De chat-app Telegram had na de arrestatie van zijn ceo besloten om het beleid aan te passen. Het leek erop dat het van plan was om ook privégesprekken te gaan modereren, maar stelt nu dat dat niet zo is. Het heeft wel de tekst van het beleid aangepast, maar het beleid zelf niet, zegt Telegram.

Beleid niet aangepast

Een vaag verhaal, want waarom zou je een tekst van het beleid zo aanpassen, precies op het moment dat je CEO wordt vastgehouden omdat er teveel angst is voor criminele activiteiten. Dat is het probleem met Telegram: overheden vinden de app niet prettig, omdat het te veel vrijheid zou geven waardoor criminelen er vrolijk op los kunnen handelen en beramen.

Waar veel mensen Telegram voor heel goede dingen gebruiken, zoals bijpraten met bekenden, in een fankanaal zitten met onbekenden, wordt het helaas ook voor minder frisse zaken ingezet. Het zou voor criminelen die bijvoorbeeld handelen in kinderporno, drugs en wapens wel erg eenvoudig zijn om versleutelde berichten te versturen en onder de radar te blijven.

FAQ van Telegram

De FAQ van Telegram is mogelijk mede hierdoor gewijzigd. Op een vraag of er illegale content aanwezig is op Telegram en hoe iemand dit offline krijgt, staat nu dat alle Telegram-apps een rapporteerknop hebben waarmee je in een paar tikken illegale content bij moderators kunt melden. Er stond echter: “Alle Telegram-chats en -groepen zijn privé voor gebruikers. Verzoeken hieromtrent verwerken wij niet.”

Telegram quietly updates FAQ, removing: "All Telegram chats and group chats are private amongst their participants. We do not process any requests related to them." pic.twitter.com/ajWOOBAAB5 — db (@tier10k) September 6, 2024

Er is dus wel degelijk iets verandert, al lijkt het erop dat wanneer er een privégesprek plaatsvindt het dus niet zo makkelijk offline wordt gehaald. Of Telegram maakt een groot verschil tussen actief meekijken en juist reageren als iemand een gesprek of quote rapporteert. Het blijft dus wat vaag wat Telegram nu precies verandert. In ieder geval vindt CEO Pavel Durov het allemaal maar onzin.

“Dan vertrekken we gewoon”

Hij zegt dat Telegram zo zijn biezen kan pakken als de EU het niet eens is met hoe de app werkt. Hij erkent dat de balans tussen veiligheid en privacy soms lastig is, maar als ze er niet uitkomen met een bepaald land, dan vertrekken ze er gewoon. Hij is het in ieder geval niet eens met hoe Frankrijk het aanpakte met zijn arrestatie: Telegram zou geen officiële vertegenwoordiger hebben in de EU, maar dat heeft het wel.

Het is de vraag of de arrestatie, waarna Durov nu weer vrij is op borgtocht, niet juist heeft gezorgd voor goede reclame voor Telegram. Goede reclame bij misschien wel de verkeerde mensen. Of Telegram daar vervolgens iets aan gaat doen, leek er dus eerst wel op, maar nu blijkt dat dat toch lijkt mee te vallen. Overheden die er iets aan willen doen zullen zelf in actie moeten komen, met als gevolg dat Telegram misschien wel verdwijnt uit hun land.