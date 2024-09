Telegram vond arrestatie CEO absurd, maar gaat beter modereren

Telegrams CEO werd twee weken geleden in het weekend opgepakt in Parijs. Telegram reageerde vrij snel: het was absurd dat Pavel Durov (en vooral: Telegram) dit overkwam. Echter, nu heeft het social medium besloten om privégesprekken toch te voorzien van moderatie.

Telegram

Het bedrijf heeft zijn FAQ aangepast en laat weten dat ook privéchats van moderatie worden voorzien. Dat betekent dat je in een persoonlijk gesprek op Telegram niet meer alles kan zeggen. Het probleem met Telegram is dat het social medium volop wordt gebruikt door criminelen die het zouden gebruiken voor het handelen in kinderporno, wapens, drugs, en meer dingen die op het darkweb thuishoren, om het zo te omschrijven.

Durov werd gearresteerd omdat de autoriteiten stellen dat er criminele activiteiten op Telegram plaatsvinden en dat dit allemaal onder de radar blijft op de chatapp. Telegram gaf aan dat het absurd was: “Telegram houdt zich aan de EU-wetten, waaronder de Digital Services Act – de moderatie voldoet aan de industrienormen en wordt voortdurend verbeterd. ✈️ Telegrams CEO Pavel Durov heeft niets te verbergen en reist vaak naar Europa.😵‍💫 Het is absurd om te beweren dat een platform of de eigenaar ervan verantwoordelijk is voor misbruik van dat platform. Bijna een miljard gebruikers wereldwijd gebruiken Telegram als communicatiemiddel en als bron van vitale informatie. 💙 We wachten op een snelle oplossing van deze situatie. Telegram is met jullie allen.” Zo klonk het eerst.

⚖️ Telegram abides by EU laws, including the Digital Services Act — its moderation is within industry standards and constantly improving. ✈️ Telegram's CEO Pavel Durov has nothing to hide and travels frequently in Europe. 😵‍💫 It is absurd to claim that a platform or its owner… — Telegram Messenger (@telegram) August 25, 2024

Anarchistisch paradijs

Nu klinkt er toch een heel ander geluid. Durov zegt in een statement waarin hij eerst allemaal positieve kanten van het platform belicht: : Zelfs het feit dat autoriteiten verward kunnen raken over waar ze verzoeken naartoe moeten sturen, is iets dat we moeten verbeteren.” Hij is ook boos, want hij vindt het niet eerlijk dat de media Telegram als een anarchistisch paradijs afschilderen, terwijl er dagelijks miljoenen schadelijke berichten en kanalen worden verwijderd.

“We horen echter stemmen die zeggen dat het niet genoeg is. Telegram’s abrupte toename van het aantal gebruikers tot 950M veroorzaakte groeipijnen die het voor criminelen makkelijker maakten om misbruik te maken van ons platform. Daarom heb ik het mijn persoonlijke doel gemaakt om ervoor te zorgen dat we de dingen in dit opzicht aanzienlijk verbeteren. We zijn intern al begonnen met dat proces en ik zal zeer binnenkort meer details over onze vooruitgang met jullie delen.”

Privéberichten rapporteren

Eén van die dingen is dus de moderatie van privéberichten om eventuele criminele activiteit te kunnen lamleggen. Bijzonder voor een bedrijf dat eerder nog zei dat het niets te verbergen heeft, maar tegelijkertijd wel een positieve ontwikkeling voor de veiligheid op het platform. “Alle Telegram-chats hebben ‘Rapporteer’-knoppen die je illegale content laten sturen naar moderations om ze zo te rapporteren. Het is nog afwachten hoe snel dit soort moderators ingrijpen, naast dat het sowieso niet betekent dat privéberichten nu allemaal massaal worden gelezen: zolang het niet gerapporteerd wordt kun je privégesprekken over wapens en drugs blijven houden, zeker als je er een schuilnaam voor bedenkt. Maar kun je dat bij Telegram leggen, want dit is een probleem dat ongetwijfeld ook voorkomt op andere social media.

Het blijft grijs gebied, een dunne lijn en overheid en social media-bedrijven gaan het hier waarschijnlijk nooit over eens zijn. Nu is het groeiende Telegram de dupe, al lijkt het toch door de overheid een ietwat andere weg in te slaan.