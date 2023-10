​WhatsApp wil net niet de nieuwe Datumprikker worden

Messenger-app WhatsApp lijkt het plan te hebben om de nieuwe Datumprikker te worden, maar helaas net niet helemaal. Eigenlijk een heel logische stap, want nu worden Datumprikkers vooral gedeeld via WhatsApp . Als je toch groepsgesprekken hebt, waarom kun je daar dan niet meteen ook een datum in prikken zonder dat je weer naar aparte apps of sites hoeft te gaan? WhatsApp maakt het echter niet mogelijk om een datum op een soort democratische wijze te kiezen. De organisator kiest gewoon een datum.

Het werkt als volgt: je tikt op die knop en je krijgt dan de optie om je afspraak een naam te geven, een beschrijving van wat er gaat gebeuren en een locatie. Dat wordt dan een sticky post in de groep en dat is handig, want je weet hoe dat kan gaan: soms buitelen de reacties in een groep over elkaar heen. Wat wel jammer is, dat is dat je gewoon al een datum moet kiezen, dat is dus niet iets wat in overleg gaat of waarbij mensen zelf kunnen aangeven wanneer ze kunnen.

WhatsApp heeft wel een handige extra functie: het zal van tevoren ook een herinnering sturen in de groep, zodat niemand kan zeggen dat hij het vergeten was. Wanneer de nieuwe functie precies naar WhatsApp komt, dat is nog onbekend: het werd gespot in een bètaversie van de app. Er werd een nieuwe knop gespot die ‘event’ heet, waarmee je dus gezamenlijk een event kunt delen.

Net geen Datumprikker

En ook dat je al een locatie moet kiezen. Wat dat betreft is Datumprikker juist wat beter: die laat je wel een plek kiezen, maar heeft ook de optie om mensen een locatie te laten kiezen uit verschillende opties, of zelfs om mensen zelf een locatie te laten uitzoeken. Zeker als je met een groepje dat zich over het hele land verspreidt probeert af te spreken, is dat wel fijn. Al weet iedereen dat de kans dat het Amersfoort of Utrecht wordt wel groot is, natuurlijk.

Maar goed, uiteindelijk kunnen mensen aangeven of ze erbij zijn of niet en dan is het voor de organisator duidelijk hoeveel gasten hij/zij kan verwachten. Het zal waarschijnlijk nog wel even duren voordat de functie naar iedereen uitrolt: hij zit nu net pas in de testversie. Het kan dus nog wel even duren. Maar ja, het is de vraag of Nederlanders er überhaupt veel gebruik van gaan maken: onze eigen Datumprikker is dan eigenlijk toch wel veel beter.