WhatsApp laat je eindelijk je eigen kleur chatbubbels kiezen

Plus, je kunt hetzelfde thema op al je chats zetten, of elke chat weer een ander thema meegeven. Wel kun jij ze alleen zien: het is dus niet zo dat iedereen ziet dat jij de chatballonnen roze met paarse stippen hebt gemaakt. Het is echt alleen voor jou, en voor wie dan ook WhatsApp op jouw toestel zou gebruiken.

Chatballonnen een andere kleur geven op WhatsApp

Wil je andere chatballonnnen maken in WhatsApp? Dit is hoe je dat aanpakt:

Ga in WhatsApp naar Instellingen -> Chats en dan Standaard chatthema. Je kunt op de chatnaam kiezen om hem aan te passen (bij iOS). Als je het op je Android wil aanpassen, dan ga je naar Instellingen -> Chats -> Standaard chatthema -> de drie puntjes en dan Chatthema.

Misschien heb je het nog niet: Meta belooft het in de komende weken uit te rollen naar iedereen met WhatsApp. Verder is Meta van plan om mensen de optie te geven om een groep foto’s een naam te geven. Die naam kan worden aangepast naar wens, zolang je dit binnen 15 minuten na het versturen doet. Precies zoals het ook werkt bij de berichten. Met een soort albumnaam kunnen mensen eerder in het gesprek je foto’s terugvinden.