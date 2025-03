WhatsApp krijgt een threads-mogelijkheid voor meer overzicht

Het is een optie die niet alleen geldt voor groepsgesprekken op WhatsApp, maar ook naar privegesprekken die je 1 op 1 voert komt. Zelfs kanalen en communities krijgen het. Wanneer het alleen precies naar WhatsApp komt is nog afwachten. Dat het in de beta wordt gezien, betekent soms dat het na een paar weken al naar de gewone variant van WhatsApp komt, maar het kan ook inhouden dat het misschien nog wel jaren duurt. Gezien de populariteit van thread-oplossingen in andere social media- en samenwerkingsapps verwachten we het vrij snel.

Gekleurde tekstballonnen

Het zou wel een mooie upgrade zijn, maar we koesteren onszelf nog even gelukkig met de vorige upgrade. Een paar weken geleden kwam er een update naar WhatsApp waardoor je zelf kunt kiezen welke kleuren tekstballonnen moeten hebben en welke kleur de achtergrond: of beter nog, welke afbeelding de achtergrond. Hierdoor wordt WhatsApp een lekker kleurrijk geheel, als je daar tenminste voor kiest.

Verder komen er in de Verenigde Staten ook allerlei AI-mogelijkheden naar WhatsApp, maar dat zijn dingen die we voorlopig in Nederland niet zullen aantreffen. Dit komt niet zozeer door Nederland, maar door heel Europa, dat nu eenmaal bepaalde wetgeving heeft aangenomen die het moeilijker maakt voor bedrijven om allerlei AI-mogelijkheden toe te passen.