Viral op Twitter: is het echt 0,9 graad warmer op de wereld?

Het is een grafiek die sinds enige tijd voor veel opschudding zorgt: de ‘Reanalyzer, een site die constant analyses maakt over de aarde, zou een grafiekje hebben uitgespuugd dat aantoont dat het op dit moment werelwijd gemiddeld 0,9 graden warmer is dan normaal. Dat zou extreem veel zijn, maar klopt het wel?

Opwarming van de aarde

Is het grafiekje het bewijs dat de opwarming van de aarde nu ineens in heel rap tempo gaat? Moeten we ons zorgen maken? Sommige mensen zeggen dat de grafiek niet klopt met de werkelijkheid: op Reanalyzer zou iets heel anders te zien zijn. Daarnaast kun je je afvragen hoe betrouwbaar de Reanalyzer uiteindelijk is: het is indirect gebaseerd op temperatuursgegevens, het is informatie die op een bepaalde manier is behandeld door modellen.

Scientias sprak met Peter Siegmund van het KNMI en hij zegt dat het wel mogelijk is dat de grafiek klopt. Misschien zijn de temperaturen zelfs nog hoger, want er zit een El Niño aan te komen. Hierbij zorgt de tijdelijke opwarming van de Stille Oceaan ervoor dat de temperaturen flink omhoog schieten. Aan de andere kant is dat maar 0,1 of 0,2 graden: niet de 0,9 graden die in deze statistiek te zien is. Volgens Siegmund zijn er echter gewoon natuurlijke schommelingen in de temperatuur, plus -inderdaad- toch de opwarming van de aarde die in de achtergrond speelt.