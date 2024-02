Valentijnsdag 2024: de leukste nieuwtjes, tweets en inhakers

Het is Valentijnsdag. Een liefdesdag, maar ook een zeer gehate dag. Jammer, want er is heel veel om van te genieten. Gek nieuws en grappige inhakers bijvoorbeeld. AI zou Valentijnsdag verpesten Een onderzoek van McAfee beschrijft dat een derde van de mannen van plan is om ChatGPT te gebruiken om een liefdesbrief te maken voor Valentijn. Tegelijkertijd zou echter ook de helft van de mensen beledigd zijn wanneer ze zouden ontdekken dat een AI-chatbot is gebruikt om de lieve woorden te schrijven. Sja, als je partner AI gebruikt om een gedicht te maken, is je Valentijnsdag dan echt verpest? Als hij of zij niet 3 uur de tijd hoeft te nemen om zelf iets te bedenken, en het wel roerend eens is met wat de AI schrijft, dan is dat toch niet zo'n ramp? Heeft hij of zij meteen tijd over om nog even iets in het huishouden te doen: daar heb je immers veel meer aan, toch?

De AI-bloemist maakt een bosje bloemen voor je lief AI is er niet alleen ingeslopen bij de gedichten, maar zelfs bij de bosjes bloemen. Je kunt nu via de AI-bloemist een bloemetje laten samenstellen. Je vult je eigen naam in, die van je liefde, je kiest maximaal 7 eigenschappen die bij je lief passen, je kiest in welke stijl en hoe lang het bericht moet zijn, hoe je het boeket wil kopen (lokaal of op Fleurop) en hoe groot het boeket mag zijn. De site gaat dan een boeket samenstellen met AI. Je ziet niet het boeket, maar wel welke bloemen er allemaal in mogen en dat geef je dan aan je bloemist. Je krijgt ook een voorbeeldje voor je tekst en je kunt die eventueel aanpassen en ook aan je bloemist geven. Oke, het is echt een gimmick, maar het heeft ook wel iets schattigs om iets beter te kiezen welke bloemen er bij de persoonlijkheid van je liefde passen. Maar hey, gewoon naar de bloemist gaan en 'doe maar wat zeggen', mag ook hoor. Of een plant kopen, dat is zeker als je liefde van duurzaamheid houdt een heel fijne keuze.

Wat geef je uit? We zijn Nederlanders en we willen graag weten hoeveel schade aan de portemonnee iets is. Wat geven we eigenlijk uit aan Valentijnsdag. Volgens onderzoek van de bloemensite Bloomon geven we over het algemeen zo'n 15 euro uit, al maakt eenvijfde er echt werk van met een cadeau van 30 tot 50 euro. Ook schijnen sommige mensen het echt al een maand van tevoren te plannen. Vandaag iets bedenken is ook goed hoor.

Eigenlijk belachelijk dat je elk jaar weer geld moet uitgeven aan iets wat toch dood gaat.



En dan moet je nog bloemen voor d’r kopen ook.



Fijne #valentijnsdag — Negeerbare Man (@negeerbareman) February 14, 2024

Ga even oldschool HMD heeft een interessante tip voor Valentijnsdag (die overigens wel wat duurder is dan het bovenstaande cadeaubedrag): de Nokia 2660 Flip. Het stelt dat dit de perfecte ‘dumb phone’ is als je quality time wil doorbrengen met elkaar op Valentijsdag, zodat je avond niet wordt verstoord door het gezoem van meldingen. Je kunt ook de Niet Storen-modus van je smartphone instellen, maar Nokia 2660 Flip is wel een tof toestel om te zien: het is heel Y2K en daardoor eigenlijk (weer) heel modern.

Valentijnsdag tweets en inhakers Daarnaast zijn er een heleboel opvallende tweets en inhakers, die soms totaal uit het niets komen en kant noch wal raken (Ondernemersplein..) en soms spot on zijn (Amsterdam UMC):

Cupido? Vertrouw dit jaar op Copilot om je match te verleiden - liefde zit in de AI! https://t.co/cOE1y4Uj5H#Valentijnsdag #MicrosoftCopilot pic.twitter.com/vMzi4VEoy9 — Microsoft Nederland (@microsoftnl) February 14, 2024

Bestaat een #gebrokenhart echt of is het alleen een metafoor? Bij een gebroken hart denken we al snel aan #BridgetJones huilend op de bank met een bak ijs. Maar er bestaat écht een medische aandoening! #Valentijnsdag #gebrokenhartsyndroom https://t.co/MfhtBUCLGl — Amsterdam UMC (@amsterdamumc) February 14, 2024

Whoehoe #valentijnsdag



Neem het leven niet te serieus mensen.



Je bent niet alleen op Valentijnsdag!

Maar morgen ook gewoon pic.twitter.com/8MjtjndSiA — Mar (@inspiremar1) February 14, 2024

Happy Valentine's Day! Ondernemerschap is liefde en passie omzetten in werk. Of het nu gaat om het openen van je eigen bakkerij of het runnen van een autobedrijf, geniet van elke stap op jouw ondernemersreis! #ondernemersplein #valentijnsdag pic.twitter.com/HgarYLzIdb — Ondernemersplein (@OP_Nederland) February 14, 2024

Ik heb weinig met Valentijnsdag, maar vind het wel een mooie gelegenheid om dit onovertroffen citaat van C.S. Lewis te delen ❤️ pic.twitter.com/y5Z6b4CwhC — Martijn Rutgers (@MartijnRutgers) February 14, 2024

Fijne Valentijnsdag Hier alleen een lief appje naar en van mijn vriend pic.twitter.com/5V9RfxkSjD — MarientjeL (@MarientjeL) February 14, 2024

#vunzigewoensdag En kun je echt niets met Valentijnsdag? Geen zorgen, het is vandaag toevallig ook #vunzigewoensdag. Veel plezier!