​10 dingen die je niet moet doen op Valentijnsdag

Het is altijd pijnlijk om een seksgrap verkeerd te timen, want een potentieel serieuze relatie kan er zo mee in diggelen liggen. Een aubergine of een komkommer geven voor Valentijn is in seksueel gezonde relaties een geweldige knipoog, maar als je nog niet daar bent met je date en daar ook nog lang niet bent, dan kan iemand dit grapje helemaal verkeerd opvatten.

Het is vandaag Valentijnsdag . Ja ja, het is uitgevonden door Hallmark en totaal niet romantisch, maar uiteindelijk blijken toch veel mensen een cadeautje of kaartje wel te waarderen. Echter is niet elk cadeautje of elk gedrag even verstandig op Valentijnsdag.

I love it when @Tesco get romantic. pic.twitter.com/sqJC9648c7

2. De timeline van je ex checken



Zeker als je nog steeds gevoelens hebt voor je ex-vriend(in), dan is het niet zo slim om zijn of haar social media te checken. Dat is nooit écht een goed idee, maar met Valentijnsdag is de kans natuurlijk groter dat er cadeautjes, schattige gedichtjes of slijmerige liefdesverklaringen naar de nieuwe Grote Liefde worden gedeeld. Daar heeft niemand zin in.

3. Überhaupt social media bekijken

Daarop voortbordurend: eigenlijk zit sowieso niemand echt te wachten op alle liefdesverklaringen op Valentijnsdag. We weten het, menig persoon is heel gelukkig getrouwd of in een relatie. Waarom zou je iets intiems tussen jou en je partner op je social media zitten? Mensen moeten lekker met elkaar bezig zijn op deze liefdesdag, toch?

4. Je kind een Valentijnskaart sturen

Of je het nu doet om te vertellen dat je als ouders van je kind houdt of omdat je denkt dat je kind verdrietig is als hij of zij van ‘anoniempje’ geen kaart krijgt: stuur je kinderen geen Valentijnskaart. Het is een dag van liefde en hartstocht en geen enkel kind is erbij gebaat om de hele dag (en misschien zelfs de rest van zijn of haar leven, als je écht gemeen bent) te moeten gissen wie er nou toch een geheime crush op hem of haar heeft.

5. Een voucher geven voor een keer koken

Wil je je liefde een plezier doen door eindelijk eens zelf te koken, of aan te bieden zelf eens op jullie kinderen te passen zodat hij of zij lekker op stap kan? Doe maar niet. Dit is iets dat je niet als cadeau geeft, maar dat je gewoon moet doen. Dát is lief. En om eerlijk te zijn, ook vrij normaal.