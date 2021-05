Twitter lanceert digitale fooienpot ‘Tip Jar’

Twitter heeft de Tip Jar gelanceerd. Een soort digitale fooienpot waarmee het mogelijk is waardevolle tweeps, die jou en miljoenen andere twitteraars op het platform ‘aan de praat’ houden met interessante, onthullende of nieuwswaardige tweets, een ‘fooi’ te geven. Het goede nieuws is dat Twitter geen provisie in rekening brengt en de hele fooi dus ten goede komt aan de ontvanger.

Een ‘fooi’ geven via Twitter

Bij Twitter-accounts die gebruikmaken van de fooienpot staat naast de ‘Volgen’ knop ook een Tip Jar knop. Wanneer je daar op klikt kun je kiezen uit verschillende betaalsystemen voor het geven van een fooi. Op dit moment worden Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal en Venmo ondersteund. De feitelijke betaling wordt vervolgens via de apps of online betaalsystemen van die aanbieders afgehandeld. Android gebruikers kunnen een fooi eventueel ook vanuit Spaces een fooi geven.

Het idee voor de Tip Jar is ontstaan omdat ze bij Twitter steeds vaker zogenoemde ‘cashtags’ en betaal- of doneer links bij tweets, met name die die viral gaan, zien opduiken. Tweeps die discussies en het platform levendig houden door middel van interessante, populaire, en/of nieuwswaardige tweets, kunnen niet leven van ‘Follows’, ‘Retweets’ en ‘Likes’ alleen.