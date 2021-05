Twitter verbetert ‘denk effe na voordat je dit tweet’ functie

Social Media platforms, zoals Twitter, zijn van nature een voedingsbodem voor het verspreiden van meningen en impulsieve berichten waar sommige tweeps later spijt van hebben. De voorbeelden van verwijderde (racistische of haatzaaiende) tweets zijn legio. Mede daarom heeft Twitter vorig jaar een soort ‘denk effe na voordat je dit tweet’ functie gelanceerd. Die herkent dergelijke teksten, vooralsnog alleen in het Engels, en roept de tweep die op het punt staat de betreffende tweet te versturen op om nog even na te denken voordat hij op ‘tweet’ klikt.

Alleen nog voor Engelstalige tweets

Deze week is Twitter gestart met de uitrol van een verbeterde versie van de ‘denk effe na voordat je dit tweet’ functie. Helaas betekent dit nog niet dat de functie ook Nederlandse kwalijke of haat zaaiende teksten kan herkennen. De update wordt eerst uitgerold voor iOS. Android volgt later.

De eerste versie van het meldingssysteem bleek nogal eens moeite te hebben met de context waarin, en nuance waarmee, bepaalde teksten geschreven waren. Daardoor werden. Dat gold ook voor het herkennen van sarcasme of speelse pesterijtjes. Die problemen zouden met de nieuwe versie van de ‘denk effe na voordat je dit tweet’ functie grotendeels opgelost zijn.