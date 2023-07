​TweetDeck gaat je geld kosten

Weet je nog dat we afgelopen weekend schreven dat TweetDeck je enige hoop is om toch nog meer tweets te kunnen bekijken dan de daglimieten? Het is niet verrassend, maar wel minder: Twitter heeft nu ook zijn pijlen gericht op TweetDeck. Het is van plan om je te laten betalen voor het gebruik van dit Twitter -hulpstuk.

TweetDeck

Er is wel een voordeel aan dit slechte nieuws, want het wordt een soort deel van Twitter Blue. Dat betekent dat als je al een abonnement hebt op Twitter, je automatisch toegang hebt tot TweetDeck, en je dus niet ook nog apart daar weer voor moet gaan betalen. Twitter Blue is het abonnement van Twitter dat je afhankelijk van de manier waarop je het hebt afgesloten 9 of 11 euro per maand kost en waarmee je onder andere de mogelijkheid hebt je tweets te bewerken, naast dat je er gratis een blauw verificatievinkje bij krijgt, als we dat vinkje nog zo kunnen noemen. Eigenlijk is het gewoon een button waar je voor betaalt en die je op je jasje gespeld krijgt, ongeacht of je wel echt bent wie je zegt dat je bent.

Het nieuwe beleid van Twitter dat afgelopen weekend in is gegaan met de daglimieten van het aantal tweets dat je kunt lezen stuit nog steeds op veel weerstand. Niet alleen in de vorm van weerstand van gebruikers, maar ook van de techniek. Zo blijken tweets hierdoor nu vaak niet meer te worden weergegeven op Google. Plus, op dit moment zie je op websites die tweets embedden (zoals wij vaak in artikelen doen) de tweets nog wel staan, ook als je niet bent ingelogd, maar de vraag is of dat zo blijft werken.