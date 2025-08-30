TikTok wordt meer als WhatsApp met onder andere spraakberichten

By: Laura Jenny
TikTok komt dit weekend met een grote verrassing, namelijk grote upgrades aan zijn Direct Message-systeem. Interessant, want hiermee gaat het platform nog veel meer van videoplatform naar social medium. En dat niet alleen, het komt ook met iets dat het laat concurreren met WhatsApp. De nieuwe mogelijkheden zijn onder andere het verzenden van spraakberichten.
Spraakberichten, voicejes, stemberichtjes, hoe je ze wil noemen: ze zijn op WhatsApp ontzettend populair. Het is een soort bellen, maar dan val je niet middenin de taak waar iemand mee bezig is. Iemand kan op zijn eigen moment even luisteren naar je stem, wat vaak toch net wat duidelijker overkomt als tekstberichten. Het wordt volop gebruikt: soms voor korte berichten, soms voor 20 minuten durende verhalen. Er is zelfs een transcriptiefunctie op de spraakberichten voor wie niet kan luisteren, maar toch wil weten wat er wordt gezegd.
Zulke spraakberichten komen nu ook naar de DM’s op TikTok. Daarnaast komt TikTok met de optie om afbeeldingen te sturen binnen de privéberichten. Hiermee kun je maximaal 9 foto’s in een een-op-een-gesprek of groepsgesprek sturen tegelijk. Ook kun je maximaal 9 video’s sturen op die manier. Hierdoor worden de privéberichten ineens veel uitgebreider. En TikTok dus steeds meer een soort WhatsApp. Het draait dus niet meer alleen om de filmpjes kijken, om het even gechargeerd te zegge
Tegelijkertijd is het ook weer niet helemaal zoals op WhatsApp. De spraakberichten op TikTok kunnen namelijk maximaal 60 seconden lang zijn, wat bij WhatsApp veel langer is. Maar misschien is dat ook maar goed ook: geen hele podcasts, maar gewoon berichten die wat meer to the point zijn. Dat houdt het lekker kort. De toevoegingen zijn zeer welkom, al is het tegelijkertijd wel moeilijker om tussen sociale media te kiezen: ze lijken allemaal heel erg op elkaar en dit soort toevoegingen die al bij anderen bestaan zorgen wel voor wat meer homogene sociale mediaplatforms.
Je kunt bij het toevoegen van foto’s en video’s direct een video of foto maken met de camera van je telefoon, maar je kunt ook iets uit je bestanden vissen. Ook kun je het eerst nog bewerken voordat je het stuurt. Het is alleen niet mogelijk om foto’s of video’s te sturen aan mensen die je nog niet kent, daarvoor moet eerst het berichtverzoek worden geaccepteerd. Er zijn verder ook wat extra veiligheidsmogelijkheden ingebouwd op de foto’s zelf: staat er naakt op, dan worden de foto’s geblokkeerd. Althans, dat geldt voor iedereen tussen 16 en 18 jaar (onder de 16 jaar kunnen mensen niet DM’en op TikTok). Je kunt het als volwassene ook aan- of uitzetten.
