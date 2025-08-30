TikTok wordt meer als WhatsApp met onder andere spraakberichten

TikTok komt dit weekend met een grote verrassing, namelijk grote upgrades aan zijn Direct Message-systeem. Interessant, want hiermee gaat het platform nog veel meer van videoplatform naar social medium. En dat niet alleen, het komt ook met iets dat het laat concurreren met WhatsApp. De nieuwe mogelijkheden zijn onder andere het verzenden van spraakberichten.

Spraakberichten op TikTok

Spraakberichten, voicejes, stemberichtjes, hoe je ze wil noemen: ze zijn op WhatsApp ontzettend populair. Het is een soort bellen, maar dan val je niet middenin de taak waar iemand mee bezig is. Iemand kan op zijn eigen moment even luisteren naar je stem, wat vaak toch net wat duidelijker overkomt als tekstberichten. Het wordt volop gebruikt: soms voor korte berichten, soms voor 20 minuten durende verhalen. Er is zelfs een transcriptiefunctie op de spraakberichten voor wie niet kan luisteren, maar toch wil weten wat er wordt gezegd.

Zulke spraakberichten komen nu ook naar de DM’s op TikTok. Daarnaast komt TikTok met de optie om afbeeldingen te sturen binnen de privéberichten. Hiermee kun je maximaal 9 foto’s in een een-op-een-gesprek of groepsgesprek sturen tegelijk. Ook kun je maximaal 9 video’s sturen op die manier. Hierdoor worden de privéberichten ineens veel uitgebreider. En TikTok dus steeds meer een soort WhatsApp. Het draait dus niet meer alleen om de filmpjes kijken, om het even gechargeerd te zegge