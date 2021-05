​The Best Social Awards 2021: dit zijn de zakelijke genomineerden

De nominaties voor The Best Social Awards 2021 zijn bekendgemaakt waar het gaat om de zakelijke markt. Bol.com won vorig jaar de meeste Best Social Awards en we zien dat het online winkelplatform ook dit jaar weer hoge ogen gooit. Daarnaast hebben ook NOS, Omroep Zwart en GoSpooky enorm veel nominaties binnengesleept.



The Best Social Awards 2021: zakelijke nominaties

Er zijn zestien zakelijke categorieën waarin het Bol.com is gelukt om negen keer te worden genomineerd. Omroep Zwart heeft er drie en NOS twee. GoSpooky is een reclamebureau en dat heeft maar liefst elf kansen op de winst. Niet dat deze vier merken de enige genomineerden zijn: dat zijn er in totaal 71. Denk bij de zakelijke markt aan categorieën als ”Beste Merk op XXX (diverse social media platformen)” of “Beste Influencer Campagne”, maar ook “Beste Positieve Impact”:

Beste Merk op Instagram

Pathé

bol.com

Too Good To Go

Brugklas - Tuvalu Media

NOS Stories - NOS

Beste Merk op TikTok

bol.com

Autodrop - GoSpooky

IJssalon La Dolce

Theorie Toppers

Beste Merk op YouTube