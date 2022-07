Steeds meer ‘vreemde’ posts in je Insta en Facebook feed

Het zal je ongetwijfeld, en meer dan eens, opgevallen zijn dat er in de feed van je Instagram en/of Facebook account ook posts verschijnen van personen en bedrijven waar je niet meer bevriend bent of die je niet volgt. Dat zijn posts die de sociale netwerken invoegen omdat ze, gebaseerd op jouw interesses (likes en reacties), wie/wat je volgt en waar je op klikt. De reacties op die ‘ongevraagde’ content – niet te verwarren met gesponsorde berichten – zijn verdeeld en vaak niet heel erg positief.

Betekenisvolle interacties

Het ‘verrijken’ van de nieuwsfeeds op Instagram en Facebook is niet nieuw. In 2018 kondigde Zuckerberg al aan dat het haar sociale netwerken meer relevante content wilde laten tonen om ‘betekenisvolle sociale interacties’ te stimuleren. Met andere woorden, niet zomaar urenlang door de feed met nieuws en berichten uit je netwerk scrollen, maar zorgen de je ook andere interessante zaken voorgeschoteld krijgt.

Oordeel zelf maar of ze daarin geslaagd zijn tot nu toe. Meta is er in ieder geval van overtuigd dat ze op de goede weg zitten. Maar de intensivering van het aantal 'vreemde' posts kan natuurlijk ook een poging zijn om de interactie van gebruikers op de sociale netwerken te stimuleren. Die lopen namelijk terug.

"Een sociale trend die we zien, is dat in plaats van dat mensen alleen interactie hebben in reacties in feeds, de meeste mensen interessante inhoud in hun feeds vinden en die inhoud vervolgens naar vrienden sturen en daar interactie hebben", aldus Zuckerberg.



