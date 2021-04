Facebook gaat nieuwe algoritmen voor News Feed testen

Facebook is voornemens om haar algoritmen voor de News Feed aan te passen. Het social media netwerk heeft deze week aangekondigd dat het daarvoor een aantal zogenoemde rangschikkingstests gaat uitvoeren. Tijdens die tests wordt aan gebruikers feedback gevraagd over nieuwsberichten die in hun tijdlijn getoond worden.

Meer relevante nieuwsberichten

Waar facebook in het bijzonder in geïnteresseerd is, is de waardering van de getoonde nieuwsberichten in de tijdlijnen van haar gebruikers. Dan gaat het over welke inhoud mensen inspirerend vinden, welke inhoud ze minder (vaak) willen zien, zoals politieke nieuwsberichten, en in welke andere onderwerpen ze over het algemeen geïnteresseerd zijn. Met die feedback worden uiteindelijk dan de algoritmen voor de rangschikking van nieuwsberichten aangepast, zo meldt het sociale netwerk in een gesprek met TechCrunch.

De zogenoemde rangschikkingstests die daarvoor gebruikt gaan worden, zullen wereldwijd uitgezet worden. Zo wordt onder andere onder berichten gevraagd of de gebruiker het betreffende nieuwsbericht al dan niet inspirerend vonden, en in welke mate. Het uiteindelijke doel is ervoor te zorgen dat gebruikers in hun tijdlijn meer nieuwsberichten te zien krijgen over onderwerpen waar ze in geïnteresseerd zijn.