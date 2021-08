Sportzomer 2021: hoogtepunten en waar ging het over op social media?

We hebben een echte sportzomer achter de rug. Inmiddels zijn de voetbalcompetities alweer in volle gang, maar laten we vooral nog even terugblikken op het EK voetbal en de Olympische Spelen. Want ook al was het Europees Kampioenschap voetbal niet heel succesvol voor Nederland, de Olympische Spelen waren dat wél. Sinds de komst van social media weten we precies waarover wordt gepraat tijdens deze grote toernooien. Van Twitter tot Instagram, we posten massaal over de dingen die ons opvallen. Een terugblik op nationale en internationale gebeurtenissen.

Simone Biles open over mentale problemen

De Amerikaanse turnster Simone Biles blijkt naast topsporter ook gewoon een mens te zijn en is open over haar mentale issues. Ze trok zich tijdens de Olympische Spelen terug voor de individuele allroundfinale. Haar mentale gezondheid was belangrijker, gaf ze aan. Dat statement deed nogal wat stof opwaaien. Vooral de pers viel over haar heen, want zou dit niet gewoon een soort 'smoes' zijn van turnster door tegenvallende resultaten? Gelukkig kreeg ze ook bijval. Onder andere van voormalig zwemmer en olympisch kampioen Michael Phelps. Moedig van Simone Biles dat ze open is en hiermee laat zien dat stress ook topsporters soms te veel wordt.