​Social medium Facebook wordt 20 jaar: is het nog vernieuwend?

Het kopieert van anderen en het komt zelf met weinig nieuws: het wordt regelmatig gezegd over Facebook, het social medium dat geleid wordt door Mark Zuckerberg. Is dat helemaal terecht, is Facebook inderdaad niet vernieuwend? Deze week bestaat Facebook 20 jaar. We kijken terug, en vooruit.

The Social Network

Er zijn weinig websites waarvan we het ontstaan zo goed weten als dat van Facebook, wat mede te danken is door ten eerste het bijzondere verhaal, maar ook de film The Social Network. Daarin zagen we hoe Mark Zuckerberg gewoon een smoelenboek maakte op zijn universiteit, maar voor hij het wist social media uitvond. Tuurlijk, er was toen al MSN, en er waren wel profielensites, maar echt een social medium met ook veel meer nadruk op het sociale aspect, en het openbare profiel, dat bestond toen nog niet echt. Geen wonder dus dat Facebook al snel uitgroeide naar veel meer dan alleen een universiteitssmoelenboek. Inmiddels gebruiken 3 miljard mensen Facebook en dat is onvoorstelbaar.

Tegelijkertijd zien we echter dat die 3 miljard mensen allang niet meer elke dag posten wat ze gaan eten, dat hun kind zijn eerste schooldag beleeft of wat ze gaan stemmen tijdens de verkiezingen. Facebook is vooral een platform geworden waarmee we inloggen op andere websites, waarmee we groepen bezoeken en bijvoorbeeld evenementen vinden. Er zijn zeker mensen die nog wel posten, sommigen zelfs meerdere malen per dag, maar Facebook heeft na al die jaren wel een iets andere status gekregen. Toch blijft het een social medium waarop je bijvoorbeeld goed contact kunt houden met je familie die in een ander land woont, of waarin je iemand kunt taggen van hey, is dit niet leuk voor jou? Het is dus zeker niet helemaal doodgeslagen als een biertje dat al veel te lang op de bar staat. Maar wel is het inderdaad wat minder bruisend.