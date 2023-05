Facebook is oud geworden: heel oud

We weten inmiddels wel dat jongeren zich vooral op TikTok begeven, maar hoe staat het eigenlijk met Facebook? Wie zitten daar nog? Facebook is een dinosaurus als het gaat om hoe lang het social media-platform bestaat (bijna twintig jaar). Maar het blijkt ook redelijk goed in de fossielen te zitten als we kijken naar de gemiddelde leeftijd van een gebruiker.

Facebook is de laatste jaren wat naar de achtergrond verdwenen, wat enerzijds komt omdat je de naam minder vaak voorbij hoort komen nu het moederbedrijf niet meer Facebook heet, maar Meta. Maar ook lijkt het platform met iets minder spannende innovaties te komen. Die zijn meestal voor Instagram (en, eerlijk is eerlijk: die van Instagram zijn de laatste tijd meestal afkomstig van de concurrentie). Het enthousiasme over social media is de laatste jaren aanzienlijk verschoven naar TikTok en video en daar leent Facebook zich toch wat minder voor.

Facebook is volgens veel mensen niet meer zo leuk, maar dat wil niet zeggen dat we er allemaal massaal vanaf gaan. Sowieso zeggen veel mensen hun profiel niet op: ze laten het gewoon bestaan. Niet alleen om toch de vrienden en de posts uit het verleden te bewaren, maar ook om Facebook te blijven gebruiken bij het inloggen op andere websites en het bijhouden van bijvoorbeeld evenementen, of het gebruikmaken van de groepen (bijvoorbeeld weggeefgroepen uit de buurt, of fanclubs).

Dat is geen feit: als in: Facebook heeft dat nooit bevestigd, omdat het geen uitspraken doen over de demografie van het platform, maar het valt wel op dat het wat vergrijsd. Veel experts op het gebied van social media onderschrijven dit ook. Jonge mensen geven de nieuwe wereld van communicatie vorm en dat doen ze toch voornamelijk op nieuwe platforms. De experts van Insider denken dat 28 procent van de Facebook-gebruikers in de VS 18-34 jaar oud is, terwijl dat op TikTok 46 procent is (en 42 procent op Instagram). Als je kijkt naar de groep van 12 tot en met 17 is dat zelfs nog meer een verschil van dag en nacht.

Vergis je echter niet, want het social medium heeft nog steeds enorm veel gebruikers. Facebook heeft 3 miljard accounts en het is in een wereld die uit 8 miljard mensen bestaat een bizar aantal. Natuurlijk zijn er accounts dubbel en zullen het niet 3 miljard verschillende mensen zijn, maar alsnog is de invloed van Facebook groot. Maar, onder wie precies? Waar de jongeren het platform verlaten lijken te hebben voor Snapchat en TikTok, naast Instagram, heeft Facebook onder zijn twee miljard gebruikers die dagelijks inloggen vooral te maken met oudere generaties.

Vergrijzing

Dus ja, Facebook vergrijst, alleen is het moeilijk om het in cijfers hard te maken zolang Facebook zijn mond niet open doet. Plus, zijn mensen immers echt op Facebook om te Facebooken, om toch vooral om in te loggen op een andere site? 2 miljard mensen online per dag klinkt geweldig, maar wij denken dat de reden erachter -en dus ook de leeftijd- een nog veel interessanter stukje data biedt. In ieder geval is duidelijk dat jongeren op andere platforms zitten en dat een Facebook daarin toch flink achterblijft, waardoor de ‘ouderen’ overblijven.

Meta kan veel jongeren ‘terugverdienen’ door met een geweldige, nieuwe innovatie te komen, maar waarschijnlijk zal dat toch echt buiten Facebook om plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld met Horizon Worlds, als dat over een paar jaar van de kwaliteit is die Mark Zuckerberg ons heeft beloofd voor het metaverse. We moeten het allemaal nog maar zien, maar terwijl we zelf ook wat ouder worden, blijven we toch regelmatig Facebook een bezoek brengen om polshoogte te nemen, in de hoop dat die app toch wel een beetje met zijn tijd blijft meegaan.