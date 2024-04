Snapchat wil je tijd besparen bij video’s maken

Snapchat is van plan om de app persoonlijker en creatiever te maken met nieuwe functies. Eén van de belangrijkste nieuwe mogelijkheden is dat je Templates krijgt: het zijn sjablonen die je in staat moeten stellen om makkelijker video’s te maken. Hierdoor bespaar je hopelijk wat tijd in de montage, want dat is altijd een karwei dat vele minuten en soms zelfs uren opslurpt.

Je vindt de nieuwe Templates onder Herinneringen of je camerarol, je hoeft alleen een lied toe te voegen en je kunt de video snel in elkaar zetten omdat het een sjabloon volgt. Daarnaast kun je nu langere video’s maken, waarmee Snapchat onder andere TikTok achterna gaat. Het is mogelijk om langere video’s direct te schieten (3 minuten), maar ook langere video’s te uploaden, namelijk van 5 minuten in Chats, Stories en de Spotlight.

Een Bitmoji van je huisdier

Voor Snapchat+-leden heeft het bedrijf ook nog wat in petto. Pet-to zelfs: je kunt nu een Bitmoji maken van je hond, kat of andere huisdier. Je doet dat via Snap Map en de kunstmatige intelligentie maakt vervolgens een avatar van je trouwe viervoeter die gezellig naast je komt staan op de Map. Heb je geen huisdieren, maar wel een beste vriend in je account gezet (ook alleen mogelijk voor +’ers), dan kun je nu poseren naast zijn of haar Bitmoji in jullie vriendschapsprofiel.

Snapchat heeft momenteel een gebruikersaantal van 800 miljoen mensen. In Nederland heeft WhatsApp als basis-communicatiemiddel het grootste aandeel, maar in bijvoorbeeld een land als Noorwegen schijnt Snapchat veel meer de standaard te zijn. Toch wordt het in Nederland ook volop gebruikt: Snapchat meldde in september 2023 nog dat er maandelijks 5 miljoen actieve gebruikers zijn in Nederland en dat de app gemiddeld 40 keer per dag wordt geopend.