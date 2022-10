​Snapchat introduceert green screen-modus en meer

Snapchat, het social medium bekend van de gekke filters , wil het makkelijker maken om video’s te bewerken en doet dat door met een hele rits nieuwe mogelijkheden te komen. Een ervan is bijvoorbeeld een green screen-modus: heel bekend van TikTok, maar nu ook beschikbaar in Snapchat, zodat je je rommelige huis niet hoef te tonen en je jezelf kunt projecteren op welk beeld je ook maar wil. Erg handig en een veelgebruikte functie bij de concurrent.

Green screen

Dat green screen valt onder de nieuwe Director-modus en daarin is het ook mogelijk om beelden sneller of juist trager af te laten spelen. Je kunt bovendien met een Dual Camera zowel je achtercamera als je selfiecamera gebruiken om te filmen en zo nog dynamischere video’s te maken. Daarnaast zijn er quick edits waarmee je real time aanpassingen kunt maken in een video. Dit alles is beschikbaar binnen het normale Snapchat, maar er komen ook nieuwe mogelijkheden naar Snapchat+.

Snapchat+ is de betaalde variant van het social medium waarvoor je 4 euro per maand betaalt. Je kunt op deze betaalde variant straks zelf bepalen hoe lang je verhalen voor anderen te zien zijn: dat kan een uur zijn, maar ook zelfs een week (!). Normaliter is dat 24 uur, wat de standaard is bij veel social media. Daarnaast kun je eigen meldingsgeluiden instellen, zodat je precies weet wanneer je vriend(in) iets stuurt of je collega. Je kunt je Snaps voorzien van een rand met een kleur naar keuze en speciaal voor Halloween zijn er griezelige Bitmoji-mogelijkheden, zodat je je geheel in stijl kunt uitdossen voor dit vanuit Amerika overgewaaide feest.